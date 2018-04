Valérie Damidot: Son compte Twitter suspendu après un tweet sur Génération identitaire

Valérie Damidot au Festival de Cannes 2015. — Picture Perfect/REX Shu/SIPA

Ce week-end, des militants de Génération identitaire, un mouvement de jeunesse d’extrême droite, ont bloqué le passage de migrants dans un col des Alpes. « Un coup de com' réussi », selon le député FN Louis Aliot, des « gesticulations » pour le ministre de l’intérieur Gérard Collomb, et des « pitres dérangés et dangereux » pour le député La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Et Valérie Damidot ? « Nan mais les gars sont en coup d’État quoi, a-t-elle réagi au post du tweetos Padre_Pio, alias Jean-Christophe Piot. Nan, mais ça va pas bien bien, les gars ont que ça a foutre ». Avant d’ajouter, gif d’avalanche à l’appui : « Un bon pétard la dessus et hop ! Tous à la maison les identitaires ».

La modération de @TwitterFrance est encore tout un poème. Je vous raconte ? — Padre_Pio (@Padre_Pio) April 24, 2018

« Je ne sais pas combien de réponses a subi Valérie Damidot »

Or, l’animatrice a vu son compte Twitter suspendu temporairement, comme en ont pu s’en apercevoir les internautes ce week-end et que le raconte Jean-Christophe Piot dans une série de messages. « Je ne sais pas combien de réponses a subi Valérie Damidot, mais j’ai dû bloquer dans les 500 comptes, explique-t-il. Plusieurs ont commencé à signaler le tweet de Valérie Damidot en mode "c’est une menace de mort oh lala". Résultat ? Son compte est suspendu depuis hier, et elle ne peut rien faire dessus. »

En revanche, Twitter n'a strictement rien fait face à la masse inouïe d'injures qu'elle a reçu de la part des mêmes fragiles, et que je ne relaierai pas. — Padre_Pio (@Padre_Pio) April 24, 2018

Deux poids, deux mesures

Le twittos a ensuite pointé du doigt la modération automatique et « deux poids, deux mesures » de Twitter, « qui n’a strictement rien fait face à la masse inouïe d’injures qu’elle a reçues ». « Les menaces de violence, les incitations au viol, les attaques sur le physique, le métier, la compétence, etc, enchaîne-t-il, apparemment, ça ne gêne pas les robots de Twitter. » Depuis, le compte de Valérie Damidot a été réactivé, et celui du porte-parole de Génération identitaire a été suspendu.