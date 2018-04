Laurent Gerra continue de parodier les Unes de magazines culturels (et Eddy de Pretto)

Laurent Gerra à RTL — RTL

C’est ce qu’on appelle un running gag. Depuis quelques semaines, Laurent Gerra s'amuse à parodier les Unes des Inrockuptibles. Orelsan, Booba, Eddy De Pretto, ils y sont tous passés, avec le rituel « c’est bon je peux faire la couv' des Inrocks ? ». Peut-être est-ce parce que l’hebdomadaire culturel ne lui a pas répondu que l’humoriste est passé à la concurrence.

Et si je mets mon t-shirt pour dormir, mon jogging sous les nichons comme Chirac, et que je me fais la coupe au bol de Du Guesclin, je peux faire la couv’ de Télérama ? pic.twitter.com/eNpEv6DAes — Laurent Gerra (@LaurentGerra) April 20, 2018

« Si je mets mon tee-shirt pour dormir »

En effet, Laurent Gerra parodie cette fois la dernière Une de Télérama, avec encore une fois Eddy De Pretto. « Et si je mets mon tee-shirt pour dormir, mon jogging sous les nichons comme Chirac, et que je me fais la coupe au bol de Du Guesclin, je peux faire la couv' de Télérama ? », demande-t-il à côté d’un montage « bluffant ». Hein, non ?

Dans tous les cas, pour Télérama, c’est « toujours pas », comme l’a tweeté le compte officiel du magazine. Dommage, s’il fait la couv', cela pourrait être l’occasion de voir Eddy De Pretto se déguiser en Laurent Gerra. Là, on rigolerait.