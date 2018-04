AUDIO. «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son nouveau flash info audio à 12h20 et à 18h20

Anne-Laetitia Béraud, journaliste, pour Minute Papillon! de 20 Minutes — WEILL/20 Minutes

Fidèle à son habitude de toujours coller aux nouveaux modes de consommation de l’information, 20 Minutes continue d’innover en vous proposant de découvrir ses formats « voix ». Rien de neuf vous direz-vous puisque la radio existe depuis des lustres. L’hyper-mobilité du monde dans lequel nous évoluons et le développement accéléré des assistants personnels offrent cependant un nouveau souffle à ce format.

Sur le chemin du lycée, de la fac ou du travail, durant votre pause de midi, ou le soir tranquillement chez vous, vous pouvez écouter les dernières infos entre un tube de Rihanna et la dernière production de Damso. Nous vous convions à cette nouvelle expérience, dès 12h20, avec "Minute Papillon !" Un flash d’info fidèle aux fondamentaux de 20 Minutes : court, et percutant, mêlant info sérieuse et info plus décalée. Notre journaliste Anne-Laëtitia Béraud vous accompagne dans cette découverte et vous donne un second rendez-vous à 18h20.

Sur les applications de podcast

Cette "Minute Papillon !" est à découvrir sur l’ensemble des supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

Dans quelques semaines, 20 Minutes continuera de creuser ce sillon de la voix en vous proposant une nouvelle expérience, plus longue celle-ci. Mais, chut ! C’est une surprise.

Et, bien sûr, comme vous en avez l’habitude, nous reviendrons bientôt vers vous, lecteurs, pour vous demander ce que vous pensez de cette nouvelle expérience et nous permettre de l’améliorer. Parce que c’est avec vous que nous construisons l’information d’aujourd’hui et préparons celle de demain.