Interview d'Emmanuel Macron: Edwy Plenel estime que les commentateurs peuvent «aller se rhabiller»

POLITIQUE L’interview du président de la République par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel avait été vivement critiquée…

Le journaliste Edwy Plenel. — ISA HARSIN/SIPA

Edwy Plenel n’en a rien à faire des critiques. Après son interview d'Emmanuel Macron aux côtés de Jean-Jacques Bourdin, les éditorialistes et commentateurs s’en sont donné à cœur joie pour décortiquer minutieusement cet entretien diffusé sur BFMTV dimanche soir. Des critiques qui n’ont franchement pas été tendres, qualifiant notamment le journaliste de « pamphlétiste » et de « faire-valoir » d’Emmanuel Macron.

Interviewé au micro d'Europe 1 ce mercredi matin, Edwy Plenel a répondu à ceux qu’il appelle les « brosses à reluire des puissants ».

« Qu’ils aillent se rhabiller ! »

« Je suis journaliste depuis 42 ans et j’ai sorti beaucoup plus d’informations que Madame Catherine Nay [une éditorialiste d’Europe 1] ou que quelconque commentateur ou éditorialiste qui font la brosse à reluire des puissants, quels qu’ils soient. Donc qu’ils aillent se rhabiller ! En revanche, qu’ils fassent leur boulot, qu’ils regardent ce qu’a dit Emmanuel Macron, et qu’ils fassent le vrai travail de checknews », a expliqué Edwy Plenel dans le Village Médias.

« Moi, je bouscule un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. J’ai toujours fait ça, je ne vais pas changer », poursuit-il, ajoutant, « le vrai travail journalistique, ce n’est pas de savoir si j’avais besoin d’avoir une cravate, ou de dire "Monsieur le Président", ou si je suis un gauchiste ou un journaliste. » D’autres questions ?

