Holly Goli, bookstagrameuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « Quelqu’un d’autre » de Guillaume Musso, paru le 5 mars 2024 aux Éditions Calmann-Lévy.

Sa citation préférée :

« La garde à vue obéissait à la même philosophie qu’une partie de tennis : pour gagner, il fallait imposer sa balle à l’adversaire, pas seulement la lui renvoyer. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce roman marque les vingt ans de Guillaume Musso sur la scène littéraire. Depuis Et Après , il est numéro 1 des ventes en France et chacun de ses romans est attendu avec impatience. En 2023, il n’a pas publié de roman pour « ne pas faire partie de ces gens qui regrettent de ne pas avoir vu grandir leurs enfants ». Le succès de son précédent roman, Angélique , lui a permis de nous proposer cette année un roman avec une « histoire qui passionne ». L’intrigue de Quelqu’un d’autre existe depuis 2016 mais « n’était pas encore arrivée à maturation », selon ses propos recueillis par son éditeur Calmann-Lévy.

Parce qu'encore une fois, Guillaume Musso nous montre qu'il est passé de maître à roi dans l'art du suspense. Malgré des indices disséminés au fil des pages, la révélation finale n'a lieu qu'à la dernière ligne et surprend le lecteur ! Moi la première. Les personnages ont une psychologie travaillée. On les découvre au fil des pages, on s'attache à eux et même si l'on pense les connaître, ils nous surprennent de par les retournements de situation et la révélation finale.

Parce que le roman se déroule sur la Côte d'Azur, région chère à Guillaume Musso. On y découvre ou redécouvre des lieux sous un autre angle mais on ressent toujours l'amour de l'auteur pour ces lieux. Sa plume est toujours aussi fluide et addictive qu'il est difficile de lâcher le roman avant d'en connaître la fin. Les thématiques choisies sont intéressantes et certaines ne sont découvertes qu'à la fin de l'histoire. C'est incroyable !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Oriana Di Pietro est agressée sauvagement sur son yacht et décède dix jours plus tard. Un homme et trois femmes livrent la vérité. Aucun ne ment mais personne n’est d’accord sur la vérité.

Les personnages. Oriana Di Pietro, son époux Adrien mais aussi la mystérieuse Adèle et Justine, l’enquêtrice.

Les lieux. Le roman se déroule essentiellement sur la Côte d’Azur mais aussi en Italie, pays d’origine de la victime.

L’époque. Le roman se déroule à notre époque.

L’auteur. Auteur le plus lu en France depuis vingt ans, il connaît un immense succès partout dans le monde avec ses livres traduits en quarante-sept langues et plusieurs fois adaptés au cinéma et en série. En 2021, il est le premier écrivain français à recevoir le prestigieux prix Raymond-Chandler.

Ce livre a été lu avec des émotions intenses ! Ce roman est un ascenseur émotionnel qui ne révèle son dénouement qu’à la dernière ligne. Une intrigue pleine de suspense qui surprendra même les plus aguerris. Un coup de cœur magistral !

