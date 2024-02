Les dessous de la création d’une œuvre de romantasy

Connaissez-vous la romantasy ? Il s’agit de l’un des styles littéraires les plus populaires du moment si l’on s’en tient aux chiffres de vente. La romantasy est, sans surprise, une romance qui prend place dans un monde fantastique, et qui aborde des thèmes sombres ou oniriques propres à la fantasy, comme une société inégalitaire ou des mondes magiques avec des personnages en quête de sens.

Dans son roman AD Mortem (Beta Publisher), Samantha Feitelson raconte l’histoire de Sasha qui tente de retourner dans son monde après s’être réveillé dans une forêt sans plus aucun souvenir et avoir parcouru le monde des rêves et le monde de la mort.

L’auteure raconte comment elle a trouvé son inspiration : « Avant le premier confinement, j’ai fait un rêve où j’étais dans un train, et deux personnes m’emportaient morte pour m’emmener dans ma nouvelle vie. Un peu après, je faisais la rencontre de celui qui allait être mon roi au royaume de la mort. Il avait une telle prestance dans mon rêve que je me suis réveillée à deux heures du matin pour prendre des notes sur mon téléphone. Je me suis ensuite mise à écrire pendant le confinement puisque j’avais du temps. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Samantha Feitelson dans la vidéo en tête de cet article.