Si je vous dis Zouk la sé sèl médikaman nou ni, vous me répondez ? Oui, Kassav'. Le tube interplanétaire est l’un des morceaux phares du célèbre groupe antillais. Et l’une de ses spécificités est qu’il est écrit en créole (comme tous les morceaux du groupe). Un parti pris par le groupe qui a démontré la richesse et la poésie de la langue à ses millions d’auditeurs.

Le créole à base français est estimé à près de dix millions de locuteurs, selon les dernières statistiques. Il est parlé par sept millions de personnes en Haïti, dont c’est la langue officielle et 1,6 million dans l’Outre-mer français. Longtemps transmis à l’oral, le créole a désormais trouvé sa place dans les administrations, notamment en Martinique. Dans la littérature, il existe de nombreux écrivains de renom comme Patrick Chamoiseau, Dany Laferrière ou encore Ernest Pépin, mais aussi des traductions de plusieurs ouvrages classiques, comme Le Petit Prince, traduit en créole guadeloupéen, martiniquais, guyanais et réunionnais, par la maison d’édition Caraïbéditions.

D’Astérix à Albert Camus

« C’était surprenant que le créole n’était pas une langue d’appréhension » pour une traduction, se rappelle Florent Charbonnier, fondateur de Caraïbéditions en 2006. A l’époque, il fait le pari fou de proposer une traduction en créole de la populaire bande dessinée, Astérix. « On a négocié avec Albert Uderzo à condition d’avoir le meilleur traducteur », raconte-t-il. Le choix se portera sur Hector Poullet, lexicographe, traducteur et auteur du premier dictionnaire créole guadeloupéen-français en collaboration avec Sylviane Telchid. Accompagné de Jean-Marc Rosier, il traduit Le grand fossé, la 25e bande dessinée d’Astérix, baptisée Grand Kannal-la en créole.

« On a fait par la suite, Tintin, Titeuf, Le Petit Nicolas, Les contes de Grimm dans plusieurs créoles », détaille Florent Charbonnier. Avec le romancier martiniquais, Raphaël Confiant, la maison d’édition publie aussi les traductions de L’Etranger de Camus (Moun-andéwo) ou encore la première traduction mondiale, juste avant l’allemand, de Guerre de Louis-Ferdinand Céline (Ladjè-a). Et plus récemment, elle a promu les sorties des ouvrages en créole d’Annie Ernaux, La Place (Plas-la) et d’Un cœur simple de Flaubert (An Tje San Ganm).

Tour de force linguistique

Mais quel est l’intérêt de ces traductions ? D’une part, d’éprouver et renforcer la langue dont les codes écrits sont encore jeunes. « La langue créole, c’est une langue qui a été jugulée pendant très longtemps : on ne permettrait pas d’en parler dans l’administration, ni d’apprendre à l’écrire car elle était parlée par les esclaves », explique Kofi Jicho Kopo, influenceur culturel, chroniqueur radio en Martinique et formateur en langue créole. « Il nous manque encore des mots. On doit former des néologismes pour décrire nos réalités actuelles en créole », ajoute-t-il. D’autre part, pour contenter plusieurs publics : les scolaires (les élèves en LLLCER créole et étudiant du Capes créole), les curieux, mais aussi ceux parlant plus facilement le créole que le français pour avoir un accès plus aisé à la culture. « Quand je fais des formations, j’aime apporter des traductions. Ça surprend, ça amuse le public, ça les rend fiers de voir L’Avare et Don Juan en créole. Bien souvent les gens ont l’impression que le créole ne peut pas faire ça », relève Kofi.

Pour les acteurs interrogés, une bonne traduction est un tour de force linguistique : pas question de faire des adaptations, mais de vraies traductions. Ainsi, une pomme ne deviendra pas une goyave, par effet « d’exotisme ». « Une bonne traduction, c’est quand le lecteur lit, il ne se demande pas ce que le créole signifie en français, qu’il est plongé dans le texte. Ça m’arrive aussi de prendre des mots dans d’autres créoles, plutôt que de créoliser un mot français, mais il ne faut pas en abuser », estime l’animateur martiniquais. Par exemple, pour dire « déshumaniser » en français, il existe le mot « démouné » en créole guadeloupéen. Pour l’avoir en créole martiniquais, il l’a emprunté et transformé avec les codes linguistiques pour obtenir « démounen ».

Florent Charbonnier, pour qui le choix du traducteur reste crucial, se souvient en avoir vu passer des jours sur une phrase ou un calembour. Il donne l’exemple de Raphaël Confiant sur le texte de Guerre. « Céline a une vraie langue à lui. En créole, il a fallu rester dans l’originalité du texte. Pour L’Etranger de Camus, il est allé piocher des mots en créole haïtien et même des Seychelles », indique-t-il. Dans l’avant-propos de Plas-la, Hector Poullet explique ces difficultés de traductions avec l’ouvrage d’Annie Ernaux, « plus d’une fois j’ai dans un premier jet fait des non-sens et même des contresens. Par exemple quand l’auteur dit qu’il fait chaud dans la cuisine, j’en déduis une expression de malaise, car dans mon quotidien, en Guadeloupe, quand on parle de chaleur c’est pour s’en plaindre et pas pour s’en réjouir. Pour moi, ils ont chaud, donc ''trop'' chaud, si bien que je traduis forcément la phrase de travers ».

Une richesse intergénérationnelle

Et comment faire quand il y a un décalage de génération entre le traducteur et l’ouvrage ? Pour le cas de Titeuf, le problème s’est posé pour la maison d’édition Caraïbéditions. Hector Poullet et Robert Chilien « ne connaissaient pas les expressions de cours d’école » employées par le petit garçon à la mèche jaune, constate à l’époque Florent Charbonnier. Ils ont alors eu l’idée d’aller à la rencontre d’une classe de CM2 et leur professeur de LLCER créole : « On leur a fait une liste des expressions qu’on devait traduire sans leur montrer l’ouvrage ». Les grands traducteurs se sont ainsi nourris des mots d’enfants. « On a sorti la BD plus un lexique, car ils nous avaient donné tellement d’expressions », s’amuse encore l’éditeur.

Le créole n’a pas fini de s’enrichir. A l’occasion du mois dédié au créole, la maison d’édition a d’ailleurs sorti un nouveau dictionnaire, cette fois consacré aux gros mots. De quoi encore pimenter et alimenter le vocabulaire des locuteurs ou des journalistes de 20 Minutes pour se préparer à la prochaine dictée en créole à découvrir dans la vidéo en tête de l’article.