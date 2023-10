Holly Goli, bookstagrameuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « L’homme des mille détours » d’Agnès Martin-Lugand, qu’elle a interviewée. Son roman est paru le 28 septembre 2023 aux éditions Michel Lafon.

Sa citation préférée :

J’aurais voulu m’enfuir, me terrer, me cacher, pleurer de chagrin, de bonheur, d’amour pour ce petit garçon qui n’avait aucune idée de ce qu’il me disait.

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce roman, son onzième, marque les 10 ans de la publication du premier roman d’Agnès Martin-Lugand. En effet, le succès des Gens heureux lisent et boivent du café a permis à l’autrice de publier un roman par an, toujours accueilli avec enthousiasme par les lecteurs et salué par la critique.

Parce que ce nouveau roman est un roman choral. Il laisse la parole à trois personnages différents : Erin, Gary et Ivan. Chacun d'eux va raconter son histoire, sa vie mais aussi ses rêves. On s'attache à chacun d'eux et de manière différente.

Il laisse la parole à trois personnages différents : Erin, Gary et Ivan. Chacun d’eux va raconter son histoire, sa vie mais aussi ses rêves. On s’attache à chacun d’eux et de manière différente. Parce que les thématiques sont très intéressantes. Des liens familiaux, de l’amitié en passant par la soif de liberté et le pardon, on est transporté au fil des pages avec pour fil rouge, L’Odyssée d’Homère. Agnès Martin-Lugand y glisse des références, des métaphores, rendant son roman puissant et bouleversant.

Parce que la plume de l'autrice est toujours aussi belle. Très addictive, on ne voit pas les pages défiler. C'est une histoire qui se dévore et qui nous fait voyager, tout en passant par des dizaines d'émotions différentes.

Agnès Martin-Lugand, comment vous est venue l’idée de ce nouveau roman ?

C’est le personnage d’Erin qui s’est imposée à moi en premier. Elle est arrivée avec ses trois enfants, son mari volatilisé dans la nature et son bar. Elle m’a ensuite guidée vers Gary, cet homme seul et qui semblait particulièrement blessé. De longues semaines, je me suis interrogée sur ce qui pouvait les lier, c’est ainsi qu’Ivan a pris toute sa place. Les différentes thématiques se sont dévoilées à mesure que j’apprenais à les connaître. Pour finir, L’Odyssée d’Homère est venue en fil rouge, comme une évidence.

Quel est votre processus d’écriture ? Faites-vous de longues recherches en amont ou laissez-vous l’inspiration venir et écrire au fur et à mesure ?

Pour L’Homme des Mille Détours, j’ai consacré de longs mois à la réflexion autour des personnages, j’ai griffonné sur un carnet, j’ai beaucoup écouté de musique. Et puis, il y a eu le moment où je me sentais suffisamment armée pour me confronter à l’écriture de ce roman. Je ne connais jamais la fin de mes romans lorsque je démarre l’écriture. Je laisse les personnages se dévoiler petit à petit, je les laisse me manipuler, me perdre. Ils ont leur libre arbitre et me surprennent très souvent. Ce qui est indispensable à mon processus créatif est la musique. Sans musique, je n’écris pas. Chaque scène a son morceau qui lui est dédié. Je passe parfois de longues heures à chercher la bonne musique, celle qui m’entraînerait vers la profondeur que je souhaite écrire. J’ai besoin qu’une alchimie se crée entre l’atmosphère musicale et ce que je projette dans la scène. De la même manière, j’ai besoin d’être enfermée dans mon bureau des semaines durant, je ne sais pas écrire deux heures par-ci, deux heures par-là, je dois m’y consacrer corps et âme.

Cette année marque les 10 ans de votre premier roman, « Les gens heureux lisent et boivent du café » dans lequel on suivait Diane, « L’homme des mille détours » est un roman à plusieurs voix. Qu’est-ce qui vous a donné envie de proposer la parole à plusieurs personnages ?

Dans mon précédent roman, La Déraison, j’avais déjà entamé ce processus de plusieurs voix avec celles de Madeleine et Joshua. Je dirais que ce n’est pas moi qui décide de leur donner la parole, ce sont plutôt eux les personnages qui s’imposent et ne me laissent pas le choix ! Impossible de lutter contre Gary, Erin, et Ivan, ils avaient tous quelque chose à dire, ils devaient parler. Cette liberté qu’ils se sont accordée, et qu’ils m’ont accordée par la même occasion, m’a permis d’approfondir chaque thématique, de ne rien laisser de côté et c’est passionnant.

Pouvez-vous utiliser trois mots pour qualifier « L’homme des mille détours » et convaincre vos futurs lecteurs ?

Rédemption. Famille. Mer.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Gary rêve de fonder une famille et se décide à rentrer en France. Ivan, l’homme qu’il a rencontré, lui alors demande de prendre des nouvelles de sa famille qu’il a quittée sans se retourner et de les lui transmettre.

Les personnages. Gary, Ivan et Erin. Mais aussi les enfants de Gary et la famille d’Erin.

Les lieux. Le roman se passe à Saint-Malo, en Bretagne, terre natale de l’auteure.

L’époque. Le roman se déroule à notre époque.

L’auteur. Agnès Martin-Lugand s’est imposée sur la scène littéraire française par sa plume délicate et la finesse psychologique de ses récits. Ses romans se sont vendus à des millions d’exemplaires et ont été traduits dans plusieurs pays.

Ce livre a été lu avec des émotions indescriptibles. Agnès Martin-Lugand signe un roman mettant en avant l’amour, l’amitié mais aussi la résilience et le pardon. Encore une fois, elle montre qu’elle est bel et bien une valeur sûre de la littérature française. Une ode à la vie et aux rêves à découvrir absolument !

Pour acheter ce livre

