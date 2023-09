Au départ, ce sont quatre photos publiées dans le quotidien régional La Voix du Nord. Quatre adolescentes ont disparu, un soir de carnaval, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Nous sommes en février 1997. Plus personne ne reverra Peggy et sa sœur Amélie Merlin, ni Audrey et sa sœur Isabelle Ruffin. Après quelques jours d’enquête, leurs corps sont retrouvés, enterrés sur une plage à Camiers.

C’est cette enquête que raconte Ce petit morceau de tissu rouge, un livre* coécrit par la journaliste Elodie Rabé et l’ancien directeur de la police judiciaire, Romuald Muller. « Plus de vingt-cinq ans après cette affaire, j’en garde une émotion intacte et très forte. Cette histoire m’a profondément marqué », avoue le policier. Pourtant, dans sa carrière, l’homme a connu l’attentat perpétré contre un avion de l’UTA en 1989, le gang de Roubaix en 1996 et bien d’autres crimes de sang tout aussi horribles.

« Raconter l’affaire de l’intérieur »

« J’étais jeune papa à l’époque et j’ai fait un transfert sur ma vie personnelle, chose qu’il ne faut jamais faire », reconnaît-il. Le contre-la-montre pour retrouver les quatre jeunes filles, l’interpellation des deux suspects, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, leur interrogatoire et la découverte du morceau de tissu rouge dans le sable : Romuald Muller n’a rien oublié de « cette impression de cauchemar permanent ».

Couverture du livre "Ce morceau de tissu rouge", paru aux éditions Micahalon , et qui retrace l'affaire des frères Jourdain, en 1997. - Michalon

Aujourd’hui âgé de 60 ans, il a, néanmoins, ressorti ses notes, engagé sa plume pour « raconter cette affaire sordide de l’intérieur ». Relayé par la journaliste Elodie Rabé, spécialiste des faits divers, tous deux livrent un récit qui plonge au cœur du travail des policiers. Avec, comme point d’orgue, la faille qui permet d’obtenir le seul aveu d’un des deux frères. « Si nous n’avions pas retrouvé les corps, le procès aurait été différent. »

Une minute de silence au carnaval

Les frères Jourdain ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Louis est décédé en 2019 et son frère est toujours incarcéré. Depuis cette affaire, une minute de silence est observée, chaque année, au lancement du carnaval du Portel auquel avaient participé les quatre victimes, le soir de leur disparition. « Nous avons écrit ce livre pour rendre hommage à ces quatre filles et à leur maman », explique Romuald Muller.

Un hommage qui résonne encore dans le Boulonnais et chez ce jeune homme d’une trentaine d’années qui s’avance pour une dédicace du livre, organisée à la Fnac de Boulogne-sur-Mer. L'affaire Jourdain, il ne la connaît que par le biais d’une photo. « Mon parrain avait affiché la photo d’une fille chez lui, mais il n’a jamais voulu me dire qui c’était, raconte-t-il avec émotion. J’ai découvert plus tard que c’était l’une des filles tuées. C’était sûrement sa copine. Je voudrais lui offrir ce livre. Merci de l’avoir écrit. »

* Paru aux éditions Michalon. 130 pages, 18 euros.