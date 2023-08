Il ne va pas fort Léo. On pourrait même dire que ce quadragénaire flirte avec la dépression. Une salle de cinéma lui sert de refuge dans L’Expérience, premier roman joyeusement absurde et délicieusement existentiel de l’ex-Robin des Bois Maurice Barthélémy (éd. Plon). « Léo dialogue avec une mystérieuse spectatrice mais aussi avec l’écran », explique l’auteur à 20 Minutes. Maurice Barthélémy admet adorer les huis clos et se reconnaître en Léo comme dans ses deux interlocuteurs.

Fable absurde et percutante, dense et réjouissante, ce court roman de 124 pages permet de retrouver le style tout en humour tendre du réalisateur de Casablanca Driver et de Papa. « J’ai travaillé tous les matins trois heures pas jours pendant six mois, dit-il. Et je n’ai pas eu envie de me lancer dans un projet pharaonique avec des tonnes de personnages, peut-être parce que cela m’intimidait. »

Un hommage aux salles de cinéma

Habitué à travailler en troupe tant avec les Robins des Bois qu’en tant que réalisateur, Maurice Barthélemy n’a pas souffert de la solitude en se lançant dans l’écriture. « Je suis un solitaire par nature et j’ai l’habitude d’écrire pour le cinéma. J’ai trouvé passionnant de créer une histoire sans pouvoir m’appuyer sur un support visuel alors que je suis un homme d’image. »

Pas de support visuel, mais quand même une salle de cinéma comme endroit où le héros va faire le point sur sa vie toute pourrie. « La salle de cinéma est un lieu magique qu’il faut réinventer pour donner aux gens le goût d'y revenir », insiste Maurice Barthélémy. Léo ne se doute pas qu’il va trouver autre chose qu’un simple divertissement quand il tente de fuir son quotidien en se faisant une toile. L’expérience qui sonne son titre au roman sera aussi dérangeante que bénéfique.

En cours d’écriture

Celle d’écrire un roman aura-t-elle été salutaire pour Maurice Barthélémy ? « C’est trop tôt pour le dire. Faire partie de la rentrée littéraire avec mon petit bouquin alors que je serais entouré de gens qui envoient du lourd est déjà un succès en soi », confie-t-il. S’il n’a pas encore d’idée pour un prochain roman, Maurice Barthélémy est déjà retourné devant son clavier pour un nouveau scénario au thème encore secret. Que ses personnes soient sur l’écran ou devant, cet homme a l’écriture dans le sang.