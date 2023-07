Holly Goli, blogueuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « L’indifférence de l’eau qui dort » de Valentine Stergann qu’elle a interviewée. Son roman est paru le 13 juin 2023 aux Éditions Charleston.

Sa citation préférée :

- J’ai trois amis fidèles en qui je peux avoir une confiance totale, même si nous sommes plutôt éloignés géographiquement parlant. J’ai mis du temps à trouver Lukas et Jane, mais maintenant qu’ils sont entrés dans ma vie, je ne les lâche plus. - Le compte n’est pas bon Kit ! Un plus un n’est pas égal à trois. - Parce que le troisième ami dont je souhaite te parler est le plus important. […] - Ton meilleur ami, Tristan… C’est toi-même.

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce roman est le lauréat du Prix du livre romantique. Cette année encore, les éditions Charleston ont lancé leur prix qui a permis de révéler des auteurs comme Clarisse Sabard (Un air d’éternité), présidente du jury 2023. Cette année, c’est Valentine Stergann qui a remporté le prix.

Cette année encore, les éditions Charleston ont lancé leur prix qui a permis de révéler des auteurs comme Clarisse Sabard (Un air d’éternité), présidente du jury 2023. Cette année, c’est Valentine Stergann qui a remporté le prix. Parce que ce roman parle d’amour. Pas uniquement d’amour sous la forme d’une romance. On a aussi l’amour maternel, l’amour fraternel ou encore l’amour de soi. En parallèle, il met en scène un secret surprenant autour de l’amour que je n’avais pas vu venir. C’est habilement amené. De plus, on sent aussi que la quête principale est liée à quelque chose qui a marqué l’auteure et cela rend la fiction encore plus unique.

Pas uniquement d’amour sous la forme d’une romance. On a aussi l’amour maternel, l’amour fraternel ou encore l’amour de soi. En parallèle, il met en scène un secret surprenant autour de l’amour que je n’avais pas vu venir. C’est habilement amené. De plus, on sent aussi que la quête principale est liée à quelque chose qui a marqué l’auteure et cela rend la fiction encore plus unique. Parce que ce roman nous fait voyager. Si la majorité de l’histoire se déroule en Angleterre, on voyage aussi à travers le temps pour essayer de comprendre ce qui relie Georges, le voisin de Faustine, a une pension en Angleterre. J’ai adoré suivre Faustine et son fils Tristan dans leur quête pour en savoir plus.

Si la majorité de l’histoire se déroule en Angleterre, on voyage aussi à travers le temps pour essayer de comprendre ce qui relie Georges, le voisin de Faustine, a une pension en Angleterre. J’ai adoré suivre Faustine et son fils Tristan dans leur quête pour en savoir plus. Parce que la plume de Valentine Stergann est toujours aussi belle. Reconnaissable, on retrouve de la douceur, de l’humour et de l’amour. Le tout rend vraiment addictive l’histoire que l’on lit et il est difficile de lâcher le roman avant d’en connaître la fin.

Valentine Stergann, comment vous est venue l’idée de ce roman ?

C’est en assistant à la crémation du voisin de ma mère que je connaissais très peu. Nous étions seulement quatre et la cérémonie m’a paru très surprenante et déstabilisante. Le mot qui m’est venu pour qualifier cela, c’est « indifférence ». Je ressentais de l’injustice car il avait eu une vie et de n’être que quatre personnes présentes pour lui dire au revoir, c’est dur. Une fois rentrée chez moi, j’ai eu envie de me pencher sur sa vie et j’ai pensé à un héritier possible. C’est ainsi que l’idée de ce roman est née. Le titre de ce roman fait référence à son enterrement et l’expression « l’eau qui dort » à sa discrétion. Le titre semble donc poétique mais en fait c’est là tout le secret du roman.

Quel est votre processus d’écriture ? Faites-vous de longues recherches en amont ou alors laissez-vous l’inspiration venir et écrire au fur et à mesure ?

Je ne fais pas de plan tout simplement parce que je n’y arrive pas. L’inspiration va plus vite pour moi quand ce sont les personnages qui dirigent. Avant de commencer à écrire, j’ai une phase où je vis intérieurement avec mes personnages. J’ébauche des dialogues quand je ne peux pas écrire. Ensuite, quand je pense les connaître suffisamment (leurs qualités et leurs défauts), là je me lance et je me laisse guider. Je note les dialogues qui me sont venus. En fait, j’ai le tout début et la toute fin dans ma tête sans oublier la psychologie des personnages. Tout le reste vient au fur et à mesure de l’imagination. Je fais des recherches sur les lieux pour être au plus près de la réalité. Comme le faisait Gustave Flaubert, je parle à voix haute pour voir ce que ça donne. J’écris vraiment comme je ressens les choses.

« L’indifférence de l’eau qui dort » est le lauréat du Prix du Livre Romantique 2023. Qu’est ce qui vous a motivé à participer ?

J’écris de la romance (ndlr : Nos cœurs en chute libre paru chez Hugo Publishing en 2022) mais ce n’est pas ce que je lis. Je voulais me détacher de ce genre et voir si j’étais capable d’écrire une histoire de vie avec des retours dans le passé. Ce roman, je ne le voyais pas ailleurs qu’aux éditions Charleston et pourtant, c’est incroyable que ce soit moi qui remporte le prix cette année.

Ce n’est pas la première fois qu’on voyage en Angleterre car votre romance de Noël « Les ours mal léchés s’apprivoisent à Noël » (Hugo publishing) se passe déjà dans ce pays. Pourquoi ?

L’Angleterre est en effet un pays que j’aime beaucoup. J’aime ce que dégagent les habitants et leur sympathie. J’ai situé L’indifférence de l’eau qui dort dans le Sussex car c’est une région que j’aimerais visiter.

Pouvez-vous utiliser trois mots pour qualifier ce roman et convaincre vos futurs lecteurs ?

L’amour sous toutes ses formes, transmission et… poulailler (N.D.L.R. : lieu très important dans le roman).

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Georges décède sans héritier direct. Faustine, sa voisine, se lance dans une quête avec son fils Tristan qui la mènera en Angleterre et bien plus encore.

Les personnages. Faustine et son fils Tristan. Georges le voisin mais aussi la famille en Angleterre : Rebecca et son mari Felix ainsi que leurs enfants Christopher "Kit" et Amelia.

Les lieux. Si le roman commence en Normandie, il se passe essentiellement en Angleterre dans le Sussex.

L’époque. Le roman se déroule à notre époque.

L’auteur. Maîtresse en maternelle le jour et autrice la nuit, Valentine Stergann imagine des histoires depuis sa plus tendre enfance. Elle puise son inspiration dans la vie de tous les jours et se délecte des anecdotes croustillantes de son entourage. Elle vit en Bretagne.

Ce livre a été lu avec énormément d’émotions. J’ai fini le roman en larmes. On est touché par l’histoire de Georges et la quête de Faustine pour trouver un héritier. C’est une histoire touchante et drôle avec des personnages attachants qui montre que l’amour existe de différentes manières. Une vraie merveille !

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici