Les ventes de BD ont augmenté de 60 % entre 2020 et 2021, selon une étude publiée ce jeudi par le groupe GFK. L’an dernier, un record de 85 millions de bandes dessinées ont ainsi été vendues, contre 53,1 millions en 2020, rapporte CNews.

Ces ventes ont par ailleurs généré près de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 50 % par rapport à 2020. Représentant désormais 24 % du marché du livre, « l’univers BD devient ainsi le second type de livre le plus acheté en France », note GFK dans son étude.

Le nouvel Astérix en tête des ventes

Cette part croissante s’explique notamment par l’arrivée de 1,5 million d’acheteurs en plus, formant un total de 7,2 millions d’acheteurs de BD en France, rapporte ID Boox. Ces derniers ont particulièrement consommé du manga (plus d’une BD sur deux). Parmi les meilleures ventes de 2021, on retrouve ainsi le premier tome de Naruto, Demon Slayer ou encore One Piece.

Loin devant, la bande dessinée la plus vendue de 2021 reste cependant Astérix et le Griffon. Le nouveau tome des aventures des Gaulois s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires. Tous tomes confondus, c’est la série Mortelle Adèle qui passe devant avec plus 3 millions d’exemplaires vendus, contre 2,5 millions pour Astérix.

Malgré le succès des films DC et Marvel, les comics continuent quant à eux de ne représenter que 4 % du volume des ventes de BD. Ce segment enregistre tout de même une progression de 18 % en 2021.