Thibaut « LecturesB » contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Loin du coeur, recueil de 21 nouvelles sélectionnées lors d’un concours par la maison d’édition Beta Publisher et le réseau d’associations Solidarité Femmes, est paru le 25 novembre 2021.



Sa citation préférée :

Honte à toi, Homme au sexe de fer Tu défies la féminité de tes sœurs Pourquoi ta haine est-elle si amère ? N’entends-tu pas leurs cris, leurs pleurs ?



Pourquoi ce livre ?

Parce que la 4e de couverture rappelle ce chiffre effarant rapporté par les Nations Unies : 35 % des femmes dans le monde ont été victimes de violences physiques ou sexuelles.

Parce que chacune des 21 nouvelles sélectionnées prône des valeurs justes et égalitaires entre les sexes, au travers d'histoires bien toujours menées.

Parce que malgré le thème à la fois sombre, et malheureusement réaliste, les différentes nouvelles nous font voyager au travers d'univers très différents.

Parce que ce recueil de nouvelles nous permet de découvrir différentes plumes inédites de qualité et parmi elles, peut-être de futurs grands auteurs.

Parce qu'une partie des ventes de ce livre est reversée à Solidarité femmes, un réseau de 73 associations spécialisées à travers la France, dont l'objectif est de s'engager aux côtés des femmes pour leur droit à la liberté, à l'intégrité et à l'égalité.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Ce recueil de nouvelle fait suite à un concours organisé par la maison d’édition Beta Publisher et le réseau d’associations Solidarité Femmes. Des nouvelles aux univers différents prônant l’égalité, et ayant pour objectif de faire prendre conscience et solidariser contre les violences faites aux femmes.

Les personnages. Adam et Eve, Lina, Madame Duvaux et ses voisins, Hugo, Philippe, Caroline et bien d’autres au travers de nombreuses histoires…

Les lieux. Toutes les histoires se déroulent dans un lieu différent tel que le jardin d’Eden, le camping de l’oasis, l’appartement des voisins de Madame Duvaux et bien d’autres encore…

L’époque. Toutes les nouvelles se déroulent à une époque différente, depuis l’aube de l’humanité jusqu’à l’an 2031.

21 auteurs. Citons-les : Aurélien Bessard, Jeanne Gaudin, Marc Jatteau, Antoine Lagarde, Stéphane Bourles, Nadia Bourgeois, Juliette Galliani, Didier Gotthold, Sephora Calodat, Françoise Osiek, Claire Sibille, Jade Mahé, Maë Le Cunff, Maya Flochel, Marc Gérard, Serge Goriely, Marie-Clotilde Bastide, Assia-Printemps Gibirila, Claire Conte, Élisa Burellier, Hélène Hérault.

Ce livre a été lu avec le cœur serré tant, les histoires sombres décrites parfois dans l’ouvrage relatent la réalité de ce qu’il se passe dans le monde.

