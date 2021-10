Thibaut « LecturesB » contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Les Carmidor tome I : trahir & survivre d’ Olivia Gometz, paru le 11 octobre 2021 aux Éditions Beta Publisher.

Sa citation préférée :

« Les vagues les plus dévastatrices ne seront pas faites d’écume et de sel. Elles seront de terreur et de sang. »