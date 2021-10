CharlyLivres, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande La saignée de Cédric Sire, paru le 29 septembre 2021 aux Éditions Fayard noir.



Sa citation préférée :

Elle venait courir ici chaque matin pendant une demi-heure, qu’il pleuve ou qu’il vente. Une nécessité, pour se débarrasser de la suie des heures sombres et des corps transpirants. Les gens avaient besoin de divertissement, de cocktails, de sexe, de drogues, bref de tout ce qui faisait d’eux des animaux sociaux.



Pourquoi ce livre?

Parce que Cédric Sire s'attaque dans ce roman à disséquer nos obsessions et jusqu'où elles peuvent nous entraîner. Ces pulsions peuvent être sexuelles, violentes, du domaine du travail; quelle que soit leur nature, il faut arriver à les maitriser ou à les intégrer dans notre vie, sans quoi elles peuvent s'extérioriser soudainement et faire du mal à ceux qui nous entourent.

Parce que ce roman explore le code du thriller tout en le renouvelant: à partir d'une enquête de routine, des ficelles sont tirées dévoilant des intrications qui vont mener les équipes de police sur une affaire hors norme et inédite. En explorant en parallèle le destin de ses personnages, Cédric Sire nous rapproche et nous éloigne en même temps du twist final qui permettra d'assembler toutes les pièces du puzzle, y compris à travers des personnages secondaires plus importants qu'imaginés au départ.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Quentin Falconnier, policier spécialisé en cybercriminalité découvre l'existence d'une red room sur le Dark Web où des personnes sont torturées et tuées en direct pour satisfaire des voyeurs. Son enquête le mène à Paris où une de ses collègues travaille sur des cas de disparition.

Les personnages. Quentin Falconnier, jusque boutiste qui n'arrive plus à lâcher une affaire dès qu'il en a une. Estel Rochand, ancienne policière, écartée de la police à cause d'une bavure, essaie de maîtriser ses pulsions violentes et tente de percer dans un métier machiste, celui des gardes du corps.

Les lieux. Paris et sa banlieue, les alentours de Marseille.

L’époque. De nos jours, où les criminels qui exercent sur Internet semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les policiers qui tentent de les arrêter.

L’auteur. Cédric Sire a travaillé dans le domaine de l'édition et du journalisme avant de se lancer dans l'écriture de thrillers et de polars. Il reçoit de nombreux prix pour ses oeuvres donc le prestigieux prix Polar du Festival de Cognac.

Ce livre a été lu avec. Avec angoisse quant à ce que regorge le Dark Web.

