Alain Raimbault, blogueur et contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Un tueur sur mesure de Sam Millar, paru le 7 octobre 2021 aux Éditions Métailié.



Sa citation préférée :

« À l’extérieur de la charmante maison individuelle, la nuit était comme une armée de vieillards sans âmes et en haillons. Une sale pluie cognait contre les fenêtres, comme des ongles tambourinant dans un cercueil. Ou deux. C’était pour l’instant le seul bruit, à un moment où les frontières avaient été tordues et abandonnées, où la dynamique du pouvoir avait été passée au hachoir. »



Pourquoi ce livre ?

Parce que l’auteur tisse habilement plusieurs enquêtes. Le lecteur suit ainsi plusieurs personnages à travers lesquels il comprend qu’en Irlande du Nord, si la guerre entre Républicains et Loyalistes a officiellement cessé en 1998, les rancœurs persistent et les survivants de cette époque ne sont pas tous des enfants de chœur. Du reste, une phrase au début du roman résume bien cette idée : « L’IRA et l’armée britannique acceptaient d’arrêter de se tirer dessus, mais pas mal de gens trouvaient que la paix était un concept très inquiétant. »

Parce que l'auteur pousse ses personnages à l'extrême, ce qui crée une tension incessante, comme si chacun continuait de vivre en état de guerre, ou de siège. Nul n'a oublié de quel côté il combattait entre 1969 et 1998, et cette tension persiste, même si elle s'exprime à présent dans un contexte purement policier. La vengeance personnelle est finalement le moteur de l'intrigue.

Parce que ce roman est d'une noirceur absolue. Les scènes violentes (braquage, tabassages, enlèvements, tortures, exécutions, explosions) sont ponctuées par des dialogues caractéristiques du genre policier et teintés d'un humour dévastateur. Et pas un jour ou une nuit sans pluie. Cette œuvre magistrale est un petit bijou d'humour noir terriblement jouissif.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un soir d’Halloween, trois repris de justice maladroits déguisés en loups décident de braquer une banque… aux coffres vides. Par hasard, un client bavard se fait assommer et voler sa valise qui, elle, ô miracle, n’est pas vide. Les propriétaires de ladite valise décident de la récupérer en douce.

Les personnages. Les trois braqueurs de banque : Charlie Madden, Jim McCabe et Brian Ross. L’inspecteur Harry Thompson ; l’agent Robert Boyd. Un groupe de « citoyens préoccupés » (et très préoccupants) : Conor O’Neil, George Magee, Barney Dennison et Seamus Nolan.

Les lieux. Belfast, en Irlande du Nord.

L’époque. Tout début du XXIe siècle.

L’auteur. Sam Millar est né à Belfast. Il a fait de la prison en Irlande du Nord comme activiste politique et aux États-Unis pour le fameux casse de la Brinks. De retour au pays, il écrit des romans policiers. Il est traduit dans plusieurs langues.

Ce livre a été lu avec un ravissement total.

