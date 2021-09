Ju lit les Mots, blogueuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy, paru le 26 août 2021 aux Éditions Plon.



Sa citation préférée :

« Il y a deux sortes de souvenir qui nous fabriquent. Les souvenirs qu’on se raconte à soi-même, indélogeables, peu importe la vie et les drames, et ceux que les autres racontent à nos intentions tels des contes, des petites fables anciennes que tous décrivent, enjolivent, parfois déforment, pour se visser en nous, implacables tirefonds. »



Pourquoi ce livre ?

Parce qu’après avoir découvert la plume de l’auteur avec Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, que j’avais particulièrement aimé, j’étais impatiente et curieuse de découvrir 907 fois Camille. Le titre m’intriguait et une fois le livre refermé, il a fait sens.

avec Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, que j’avais particulièrement aimé, j’étais impatiente et curieuse de découvrir 907 fois Camille. Le titre m’intriguait et une fois le livre refermé, il a fait sens. Parce que Julien Dufresne-Lamy, propose un roman beaucoup plus intimiste, en prenant comme personnage principal Camille, une amie, dont il évoque la vie, la manière dont elle a pu se construire en tant que femme, en ayant un père qui les exploitait, Dodo la Saumure, mis en lumière lors de l’affaire DSK, proxénète, propriétaire de plusieurs maisons closes en Belgique. Même si ce père est un fil conducteur, l’auteur écrit pour Camille, sur Camille, mais aussi sur les femmes de cette famille qui ont dû composer avec la présence d’un homme tel que lui.

Parce que l’auteur rend un bel hommage aux femmes de manière générale, aux relations parents-enfants en se confiant, à travers quelques lignes, sur sa propre histoire.

aux relations parents-enfants en se confiant, à travers quelques lignes, sur sa propre histoire. Parce que l’alternance des chapitres donne un rythme dynamique entre les souvenirs de Camille, de son adolescence, mais aussi sur sa vie d’adulte et ceux où l’auteur dévoile son rapport à l’écriture, ses constats et sa relation avec Camille.

Parce que j’ai retrouvé la sensibilité de la plume de Julien Dufresne-Lamy, ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est l’intimité qui s’installe entre le lecteur et l’auteur.

ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est l’intimité qui s’installe entre le lecteur et l’auteur. Parce que c’est un livre tout en confidence, en sensibilité, qui ne tombe pas dans l’apitoiement, sur ce qui aurait pu être « la pauvre Camille ». Il met les mots sur ce qu’elle n’ose dire, ni même penser. Le passage du statut d’enfant avec la place de Camille en tant que fille, à celui de femme et mère est finement abordé, avec la distanciation nécessaire tout au long du récit.

qui ne tombe pas dans l’apitoiement, sur ce qui aurait pu être « la pauvre Camille ». Il met les mots sur ce qu’elle n’ose dire, ni même penser. Le passage du statut d’enfant avec la place de Camille en tant que fille, à celui de femme et mère est finement abordé, avec la distanciation nécessaire tout au long du récit. Parce que c’est un livre thérapie, offert par un ami qui donne la parole, écoute les silences et observe les gestes, le corps qui parle. Tout est dans les détails, mais rien n’est en trop. C’est finement écrit, finement observé.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. C’est l’histoire vraie de Camille, fille de. Pas d’un acteur ni d’un chanteur, mais du proxénète notoire Dodo la Saumure. Depuis l’enfance, Camille compose avec l’absence de ce père occupé par ses maisons closes et ses allers-retours en prison.

Les personnages. Camille, fille de Dodo la Saumure, proxénète, propriétaire de plusieurs maisons closes en Belgique. Marie qui a quitté son père, sa grand-mère maternelle, Antoinette, en admiration devant son fils, ses demi-sœurs Diane et Daphné. Thomas, le mari de Camille, bienveillant et solide. Et l’auteur…

Les lieux. Paris, la Belgique, la Bretagne, les maisons closes. Une somme de lieux empreints de Camille.

L’époque. Actuelle.

L’auteur. Julien Dufresne-Lamy, né en 1987, dont c’est le 6e roman. Pour Jolis Jolis Monstres (Belfond, 2019), il a été récompensé par le Grand prix des Blogueurs. Il est également auteur pour la jeunesse.

Ce livre a été lu avec le plaisir de retrouver la plume de Julien Dufresne-Lamy, fin psychologue de l’âme humaine, observateur de la vie en général, mais surtout auteur de talent qui donne la part belle à toutes ces vies différentes, enrichissantes, avec une pudeur non feinte, il s’efface pour les mettre en lumière.

