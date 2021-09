Alain Raimbault, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Madame Hayat de Ahmet Altan, paru le 1er septembre 2021 aux Éditions Actes Sud.



Sa citation préférée :

D’un autre côté, les paroles de madame Nermin faisaient leur chemin dans mon esprit. Je m’aperçus que je n’avais jamais réfléchi à la question de la liberté. « Suis-je libre ? », me demandai-je tout à coup. La question semblait surgir sous mes yeux tel un panneau publicitaire géant au coin d’une rue. J’étais pris par surprise. La question était-elle si effrayante ? « Suis-je libre ? » C’était la réponse, plus que la question, qui m’effrayait : « Non, je ne suis pas libre. » Une autre question, plus cruelle encore, se posait alors : « Serai-je jamais libre ? »