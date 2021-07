Stéphanie « I love books », contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande 365 Jours - Tome 2 de Blanka Lipinska, paru le 3 juin 2021 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

Massimo, c’est une grande responsabilité de tenir une arme, sa force, sa puissance, son intensité… et imaginer qu’on peut tuer quelqu’un de réel, tout cela me terrorise.



Pourquoi ce livre ?

Parce que l’autrice a tout mis dans ce tome : sexe et désir, gémellité, enlèvements, suspense, trahisons, combats pour l’honneur… A chaque chapitre, il y a de l’action et des rebondissements.

Parce qu'il règne autour de Laura une atmosphère érotique, tendue… Et parce que chaque chapitre surprend. Rien n'est jamais évident, mis à part l'amour passionnel d'une femme pour l'homme le plus dangereux de Sicile.

Parce que cette fin, ce n’est pas possible, pourquoi nous faire ça ? Maintenant, je veux la suite et j’espère qu’elle sera à la hauteur de mes attentes !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. La vie sicilienne de Laura Biel ressemble à un conte de fées. Tout serait idéal si le monde de Massimo ne tournait pas autour de manipulations, trahisons, et violences. Laura réalise douloureusement quelles sont les conséquences d’être la femme de l’homme le plus dangereux de Sicile.

Les personnages. Laura et Massimo ont enfin trouvé le bonheur, ils se marient, font un grand mariage et en plus, ils vont devenir parents. La vie de Laura commence à ressembler à un conte de fées, mais malheureusement, elle a aussi son revers. Elle est exposée au danger.

Les lieux. Sicile.

L’époque. De nos jours.

L’auteur. Blanka Lipinska est l’une des autrices les plus populaires et une des femmes les plus influentes en Pologne. Elle est auteure par envie, plus que par nécessité, et écrit pour le plaisir, plutôt que pour l’argent. Son roman à succès 365 jours a été adapté en drame érotique diffusé sur Netflix.

Ce livre a été lu avec frénésie et passion.

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici