Anne-So « Echos de Mots », blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, recommande Portraits de chiens – Laïka et autres histoires vraies extraordinaires de Fabienne Blanchut, paru le 28 mai 2021 aux Éditions Fleurus.



Sa citation préférée :

Le 14 avril 1957, 163 jours après son lancement, Spoutnik 2, devenu la niche-tombeau de Laïka, s’autodétruit en rentrant dans l’atmosphère. Le satellite aura effectué 2570 rotations autour de la Terre. Laïka, vivante, en aura fait neuf. Neuf tours qui ont fait d’elle la première cosmonaute de l’Histoire.



Pourquoi ce livre ?

Parce que ce recueil de nouvelles narre les vies de quatre chiens extraordinaires. Ainsi, les enfants pourront découvrir le fidèle et touchant Bobby, le courageux et héroïque Balto, l’intelligent et dévoué Hachiko ou encore le destin tragique de Laïka, symbole de l’utilisation cruelle des animaux par l’Homme…

extraordinaires. Ainsi, les enfants pourront découvrir le fidèle et touchant Bobby, le courageux et héroïque Balto, l’intelligent et dévoué Hachiko ou encore le destin tragique de Laïka, symbole de l’utilisation cruelle des animaux par l’Homme… Parce que de Tokyo à Moscou en passant par l’Alaska et Edimboug, Fabienne Blanchut fait voyager son jeune lecteur et imprègne ses récits de différentes cultures grâce à des descriptions accessibles à tous et des personnages évoluant dans leurs traditions.

Fabienne Blanchut fait voyager son jeune lecteur et imprègne ses récits de différentes cultures grâce à des descriptions accessibles à tous et des personnages évoluant dans leurs traditions. Parce que l’autrice prend parfois des libertés avec les faits qui se sont déroulés ; soit par manque de documentation malgré un travail de recherche rigoureux, soit pour offrir aux jeunes lecteurs des nouvelles plus claires se concentrant sur l’essentiel. A la fin des quatre récits, l’autrice nous emmène « sous le voile de la fiction » pour nous en apprendre davantage sur ses sources et les points qu’elle a choisi de romancer. De plus, des liens vers divers médias se trouvent à disposition des lecteurs souhaitant en savoir plus sur les quatre destins découverts dans ce recueil.

qui se sont déroulés ; soit par manque de documentation malgré un travail de recherche rigoureux, soit pour offrir aux jeunes lecteurs des nouvelles plus claires se concentrant sur l’essentiel. A la fin des quatre récits, l’autrice nous emmène « sous le voile de la fiction » pour nous en apprendre davantage sur ses sources et les points qu’elle a choisi de romancer. De plus, des liens vers divers médias se trouvent à disposition des lecteurs souhaitant en savoir plus sur les quatre destins découverts dans ce recueil. Parce que Portraits de chiens est un recueil de nouvelles intéressantes, respectueuses et réellement touchantes, rendant hommage à quatre compagnons fidèles et faisant parfois preuve de davantage d’humanité que les humains eux-mêmes… Des destins marquants à faire découvrir aux jeunes amoureux des animaux !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Portraits de chiens raconte les destins de quatre chiens qui ont marqué les esprits et qui ont d’ailleurs tous, à ce jour, une statue à leur nom érigée dans leurs villes d’origine.

Les personnages. Bobby qui a veillé sur la tombe de son maître pendant 14 ans. Balto, un chien de traîneau ayant participé à la course au sérum antidiphtérique vers Nome en 1925. Hachiko qui a attendu le retour de son maître pendant 10 ans à la gare de Shibuya. Laïka, premier animal vivant envoyée dans l’espace sans chance de retour…

Les lieux. Les nouvelles se déroulent à Moscou, en Alaska, à Tokyo et à Édimbourg.

L’époque. Les histoires se déroulent au XIXe et XXe siècles.

L’auteur. Fabienne Blanchut est une autrice française spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle est également scénariste pour la télévision.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici