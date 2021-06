Holly Goli, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, paru le 19 mai 2021 aux Éditions Charleston.



Sa citation préférée :

Si un jour tu doutes, si tu as peur, que l’avenir te paraît sombre et que tu ne sais plus vers qui te tourner, fais comme les bulles de savon, dirige-toi toujours vers la lumière.

