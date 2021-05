Vies dérobées — Liana levi

Aujourd'hui, « Vies dérobées » de Cinzia Leone, paru le 12 mai 2021 aux Éditions Liana Levi.

Cassiopée, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Vies dérobées de Cinzia Leone, paru le 12 mai 2021 aux Éditions Liana Levi.



Sa citation préférée :

La guerre anéantit des êtres mais rien n’arrête les rêves des survivants.



Pourquoi ce livre ?

Parce que c’est un roman fort qui nous présente des destins entrelacés, parfois contrariés, avec des thématiques importantes telles l’identité, la tolérance, les valeurs familiales, religieuses. Un récit inoubliable avec des femmes de caractère, qui ne renoncent pas, qui pansent leurs cicatrices et qui avancent toujours et encore entraînant ceux qu’elles aiment dans leur sillon. Peut-on construire sa vie sur une imposture ? Et si oui, quelles peuvent en être les conséquences pour les générations à venir ?

Parce que pour nous présenter ces trois existences, l'auteur utilise une écriture précise comme une dentelle, envoûtante, enveloppante, majestueuse. Chaque mot, chaque phrase, est à sa place, pas une longueur, pas de digressions ni fioritures inutiles. Des quotidiens à découvrir, rarement linéaires, quelques fois profondément bouleversés par un événement, un papier, un contrat, une rencontre, un regard…. Un kaléidoscope d'individus, de lieux, d'émotions, de situations. Et un fil ténu, magnifiquement bien pensé qui relie les trois parties d'une histoire qui traverse le temps et les pays

Parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi poignant (que j'ai quitté à regret) dont les personnages puissants cachent leurs failles pour ne montrer que leur capacité de résistance. Qu'il est long le chemin vers la résilience mais qu'il est beau !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Trois époques, trois femmes, trois destins qu’un fil ténu relie. Miriam a changé d’identité à la demande de son mari, Giuditta doit se cacher parce qu’elle est juive, Esther se cherche… Chacune a une partie de sa vie qui est cachée et doit se battre pour survivre, exister et décider de ce qu’elle veut.

Les personnages. Principalement trois femmes : Miriam, Giuditta et Esther.

Les lieux. Israël, l’Égypte, la Turquie, les Etats-Unis, l’Europe.

L’époque. De 1936 à 1992.

L’auteur. Cinzia Leone journaliste, écrivain et auteur de romans graphiques, collabore avec le « Corriere della Sera » et « Il Foglio ». Elle publie des romans et cinq livres de contes en bandes dessinées. Elle vit, écrit et dessine à Rome.

Ce livre a été lu avec beaucoup d’intérêt. Les trois femmes sont courageuses, attachantes, comme si elles avaient réellement existé. Je les ai accompagnées au long des pages comme je l’aurais fait d’amies dont j’aurais été fière car elles ne se laissaient pas influencer. Tout un panel d’émotions !

