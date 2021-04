Anne-So « Echos de Mots », blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Qui meurt ? de Karen M. McManus, paru le 1er avril 2021 aux Éditions Nathan. Dès 14 ans.



Sa citation préférée :

Lisez bien, Bayview, parce que je ne me répéterai pas. Voici la règle du jeu d’Action ou Vérité : j’envoie un message à l’un d’entre vous, qui n’a le droit d’en parler à PERSONNE. Ça gâcherait l’effet de surprise. Et puis ça me mettrait de mauvaise humeur et je ne suis pas très sympa dans ces cas-là. Celui qui reçoit un message a 24h pour m’envoyer sa réponse. S’il choisit la vérité, je révélerai l’un de ses petits secrets. S’il préfère l’action, je lui donnerai un défi à relever. Dans les deux cas, on s’amusera un peu et ça nous distraira de la monotonie de notre terne existence.