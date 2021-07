LecturesB,contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Recta Linea de Emmanuel de Reynal, paru le 12 février 2021 aux Éditions du Panthéon.



Sa citation préférée :

«L'amour est une force incroyable. Tu y puiseras un immense pouvoir…»

Pourquoi ce livre?

Parce que c'est un roman de transmission des valeurs humaines et parce que c'est aussi un livre sur la Martinique.

et parce que c'est aussi un livre sur la Martinique. Parce qu'il faut le lire pour comprendre la Martinique sous toutes ses composantes, historiques, sociologiques, humaines… mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure.

sous toutes ses composantes, historiques, sociologiques, humaines… mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure. Parce qu'il traite en termes simples et accessibles de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus universelle, et de ses défis à venir.

dans ce qu'elle a de plus universelle, et de ses défis à venir. Parce que ce livre est agréable à lire. De courts chapitres rythmés par une enquête palpitante qui soulèvent des réflexions philosophiques…

De courts chapitres rythmés par une enquête palpitante qui soulèvent des réflexions philosophiques… Parce que cette œuvre délivre un message aussi lucide qu'optimiste sur la vie ; on peut même y voir un livre d'amour.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Recta Linea est une enquête mystérieuse dans une vie martiniquaise, rythmée par des lettres étranges, provenant d'une marraine inconnue, que reçoit Gabriel. Progressivement, des secrets de famille vont se révéler et pointer les enjeux actuels de notre société connectée...

Les personnages. Gabriel et une marraine inconnue qui signe chaque jour des lettres mystérieuses…

Les lieux. L'histoire se déroule en Martinique, petite île française des Caraïbes.

L’époque. Nous sommes dans l'époque contemporaine qui résulte d'un long passé, dû à l'esclavagisme en Martinique, parfois douloureux. Un passé que l'on parcourt tout au long des pages pour mieux s'ancrer dans le présent.

L’auteur. Emmanuel de Reynal est un acteur engagé dans la vie économique et sociale de la Martinique. Né en 1965 à Fort-de-France, il fait carrière dans la publicité régionale et participe activement à la vie associative de son île. Il est l’auteur de Ubuntu, ce que je suis publié en avril 2020.

Ce livre a été lu avec passion car ce livre est court mais dense. Il fait le tri entre les faits et leurs représentations, entre la réalité et les fantasmes, entre l'histoire et la mémoire, et nous offre ainsi un regard éclairé sur nous-même. Il propose une philosophie claire et optimiste pour conduire la vie.

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici