« Dans le ventre du Congo »: Les larmes amères de Blaise Ndala

Alain Raimbault, nouveau contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Dans le ventre du Congo de Blaise Ndala, paru le 7 janvier 2021 aux éditions du Seuil.



Sa citation préférée :

« Elle se mit alors à me raconter comment, dans l’histoire des Bakuba, les femmes avaient toujours été le cœur vibrant de la monarchie. Comment, sous le règne de Woto, fils du Ciel et de la Terre qui continue à se réincarner dans ses successeurs, la femme s’était vue concéder une place des plus prépondérantes. »