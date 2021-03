Jeremy du Club Stephen King, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Later​ de Stephen King, paru en anglais le 2 mars 2021 aux Éditions Hard Case Crime. Il sortira en France en novembre. Voici un avant-goût de nos impressions pour vous mettre en appétit.

Sa citation préférée :

« The worst part of growing up is how it shuts you up »

(Le pire dans le fait de grandir, c’est que ça vous oblige à la fermer)