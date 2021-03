Anne-So « Echos de Mots », blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Soleil jusqu'à la fin de Mélanie Georgelin, paru le 3 février 2021 aux Éditions Sarbacane. Dès 13 ans.



Sa citation préférée :

Me vient qu’il y a nos mères et les mères de nos mères et nous formons des ribambelles de femmes, comme des poupées russes. Des ventres et des sourires s’alignent puis sombrent dans la nuit de l’Histoire, et on a beau courir après, ces sourires tombent et ne reviennent jamais. Nos mères, elles sont englouties, Albert. Je vois tout ça dans le miroir.