Pour moi, l’idée de porter un vêtement, pour peu qu’il ait appartenu à une personne chère ou admirée, peut faire bouger les lignes de sa propre vie, ça peut donner de la force, du courage, la sensation d’être désirée, aimée. Quand dans le roman, la cantatrice pose sa main sur sa robe, elle se sent plus forte. La chanteuse de Jazz Oprah se sort d’une vie chaotique, cette robe féminine et avantageuse lui donne de l’élan, elle ose. La jeune Berlinoise vit son premier amour en portant la robe qui la fait se sentir femme. Le vêtement se dote d’une propriété fantasmée par son possesseur, pouvoir d’incliner positivement la vie, de donner un peu de ce qu’il aurait permis à ses possesseurs passés… Parure, carapace, talisman, il n’est plus étoffe mais passeport pour un bonheur facilité, permis, tracé. Il ne porte pas le bonheur mais le rend au moins accessible en bon faciliteur.

La robe qui donne son titre au livre a été créée par un homme qui pensait à une femme avant de devenir un objet de fantasme et de désir pour toutes les femmes. Votre livre est-il principalement écrit pour des lectrices ? Comment les lecteurs au masculin peuvent-ils trouver leur place ?

Non, je n’aime pas cette idée que mon livre ait été écrit pour les femmes uniquement, il y a en chacun et chacune de nous une part de masculinité et de féminité, chacun peut trouver son compte dans cette odyssée. La place qu’occupe un lecteur dans les pages d’un livre est de l’ordre de l’intime, je ne saurais répondre. Mon premier lecteur pendant l’écriture est mon époux, il a d’ailleurs beaucoup dialogué avec moi lors de la phase d’espionnage du livre. J’aime à penser que les hommes oseront dans le métro lire mon roman avec une robe sur la couverture. Quant à la présence masculine dans l’odyssée, Paul, Samuel, Dienster, John… elle est largement représentée et pas en manque d’aventure !

Votre roman a une forte composante psychologique. En tant que psychologue, vous êtes-vous inspiré de votre pratique ou avez-vous plutôt imaginé ce livre comme un moyen d’évasion ?