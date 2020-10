Isabelle Carré a bien raison de se mettre « Du côté des Indiens »

Du côté des Indiens — Grasset

KRISS55, contributeur de longue date du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Du côté des Indiens d’Isabelle Carré, paru le 19 août 2020 aux Éditions Grasset.



Sa citation préférée :

« Ce qu’elle ressentait n’avait de fait aucune valeur, le baiser avait eu lieu, avec ou sans elle. Et se reproduirait. Par la force des choses, elle devrait l’accepter puisqu’elle n’avait rien dit, qu’elle s’était laissé faire, sans émettre la moindre réserve, qu’elle avait même souri. Avait-elle souri pour masquer sa honte, piégée par son propre silence ? »



Pourquoi ce livre ?

Parce que les personnages sont du côté des Indiens, qui n’avaient pas les bonnes armes, mais sauront changer le cours de leur vie de manière résiliente. Un peu comme dans le Kintsugi, cet art japonais où l’on répare les porcelaines en soulignant leurs cicatrices de poudre d’or au lieu de les masquer, pour les rendre ainsi paradoxalement plus belles.

Parce que j'ai apprécié les jolies images qui colorent ce roman de manière poétique et les références cinématographiques : "Subway", "Les tontons flingueurs", Shining", "Taxi Driver"…

Parce que je suis tombé en empathie avec les personnages présentés sans jugement.

Parce qu'Isabelle Carré s'est beaucoup expliquée sur le harcèlement subi en tant qu'actrice et qu'elle décrit sans sensationnalisme cette zone grise.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un petit garçon attend son père et voit celui-ci monter plus haut dans son immeuble pour aller rejoindre sa maîtresse. A partir de ce fil, Isabelle Carré développe l’histoire de quatre personnages cabossés par la vie et balaye pas mal de sujets : l’enfance, le couple, la maladie, la prédation.

Les personnages. Les Indiens : Ziad, 10 ans au début, Bertrand, son père qui rencontre sa maîtresse Muriel, exactrice trentenaire, Anne, sa mère.

Les lieux. Paris.

L’époque. Du 1er octobre 2017, 8h12, au 19 juin 2019, 18h21.

L’auteur. Isabelle Carré a 30 ans de carrière cinématographique et théâtrale. Ce roman est son deuxième.

