Aujourd'hui, « Boutique hôtel » de Christian Dorsan, paru le 1er octobre 2020 aux éditions Vibration.

Marceline Bodier, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes, vous recommande Boutique hôtel de Christian Dorsan, paru le 1er octobre 2020 aux éditions Vibration.



Sa citation préférée :

Je joue le mystérieux et je m’amuse de les voir projeter leurs fantasmes sur mon silence.



Pourquoi ce livre ?

Parce que la notion de « place » prend une… place singulièrement cruciale et envahissante pour un livre qui n’a pas été écrit par Annie Ernaux. La place, c’est celle dont on ne peut pas bouger, celle du « Pater », prolétaire, et de son fils, qui a conscience qu’il « échappe à [sa] condition en ayant peur d’y replonger ». La place, c’est celle que prennent les autres, qui décident « à notre place ». Et puis c’est celle que le narrateur se fait voler dans l’avion à l’aller, tandis qu’au retour, il se dépêche de la rejoindre parce qu’il sait qu’elle l’attend. Plus qu’un symbole : une preuve.

Parce que « Ex » n’est pas là, et pourtant, le livre dresse de lui un portrait complet car tout ramène à lui : la rupture des parents, l’histoire de Béquilles, Aboyeur et Bô Gosse, mais aussi la préparation de la valise ou le buffet du petit-déjeuner. « Il n’a plus le droit d’être dans ce que je vis. Et pourtant, il est présent à chaque fois » : rarement on aura eu un aussi beau portrait d’un homme qu’on ne voit jamais… à un tel point que rien ne semble plus naturel que le voir surgir quand même. Au risque de ne pas le reconnaître…

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Pour fuir le mariage de son ex-amant, le narrateur part pour une semaine sur une île, au Boutique Hôtel, parce que « dans le voyage, on est débarrassé de soi dans ses habitudes ». Mais comment se trouver soi-même quand tout fait surgir le souvenir d’« Ex » ? Pas d’une manière prévisible, en tout cas !

Les personnages. Une galerie de personnages, avec un souci du détail révélateur… Par snobisme, Ex avait décidé que le narrateur et lui seraient barbus. Le narrateur se rase : geste d’affirmation après avoir été largué. Ex, lui, se rase sous l’influence de Remplaçant. Dans leur trio, qui a pris la place de l’autre ?

Les lieux. Ce n’est pas anodin que l’histoire se passe dans une île, lieu de passage dont on saura peu de chose, et où il faut recréer des habitudes. Lorsque le narrateur la quitte, il déclare : « Je me laisse ici : toute cette partie de moi qui me pesait restera sur cette île ». L’île est « sa place »…

L’époque. Une époque où on peut à la fois utiliser un téléphone portable pour envoyer un SMS qu’on regrette, et vivre une semaine sans ouvrir ce même téléphone. La nôtre, donc, mais avec une subtile différence. Bien sûr ! De même qu’une île suspend la réalité, la semaine à Boutique Hôtel suspend le temps.

L’auteur. Christian Dorsan signe un sixième roman qui donne envie d’en parler de manière aussi brillante qu’il le fait régulièrement pour ceux des autres dans les colonnes de 20 minutes. Même s’il dit « Nous ne sommes jamais vraiment nous pour les autres, nous ne sommes que l’image qu’ils se font de nous ».

Ce livre a été lu avec un sentiment d’universalité : qui n’a pensé un jour « Je suis un résidu de notre couple, et je lutte contre ce vestige » ? Personne, et les étapes de renaissance que traverse le narrateur pourraient être les nôtres.

