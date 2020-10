Kakim — Asphalte

Aujourd’hui, « Hakim » de Diniz Galhos paru le 8 octobre 2020 aux Éditions Asphalte.

Christian Dorsan, écrivain, blogueur et contributeur de la première heure du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Hakim de Diniz Galhos, paru le 8 octobre 2020 aux Éditions Asphalte.



Sa citation préférée :

Quand un jeune crache sur la France, en vrai il pleure sur les promesses qu'on lui a faites, auxquelles il a cru et qu'on a pas tenues (...) c'est pas la haine de la République, c'est le fossé qu'il y a entre les droits qu'elle promet à tous et ceux qu'elle n'accorde qu'à une poignée.



Pourquoi ce livre?

Parce qu'il donne un coup de boule à nos préjugés, il nous propose un personnage dont on n'aurait pas envie d'aller à la rencontre. C'est pourtant quelqu'un d'entier, de complexe et complexé, de riche qui nous est dévoilé dans toutes ses nuances.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Hakim, auteur de BD, a déposé sa femme et ses enfants à l’aéroport. Dans le RER, il trouve un sac abandonné. Hakim pense qu'il y a une bombe à l'intérieur. Mais avec son look, comment prévenir la police sans être suspecté d'être un terroriste ? Il lui faut fuir et se fuir à tout prix...

Les personnages. Hakim, sa femme Rita et ses enfants, Kheuss l'ami d'enfance

Les lieux. Paris et la vallée de Chevreuse.

L’époque. Actuelle.

L’auteur. Diniz Galhos est un traducteur et romancier spécialisé dans le polar. Regardez-le lire un extrait d'Hakim dans la vidéo ci-dessous.

Ce livre a été lu avec passion, d'une traite, une fois passées les premières pages en phonétique, le temps de s'adapter, on aime ce personnage complexé par une double culture qu'il considère comme une richesse. L'intégration est au cœur du regard des autres, et pourtant, Hakim, lui s'en fout : il est Parigot, avant tout.

