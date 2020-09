Elise « Pommedereinette », contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Sale bourge de Nicolas Rodier, paru le 19 août 2020 aux Éditions Flammarion.



Sa citation préférée :

Je me conspue. J’ai envie de faire mal, de briser quelque chose et que l’aigreur qui me ronge se déverse dans tout Paris, qu’elle nous empêche de respirer, puisque depuis toujours, c’est permis dans l’intimité, dans les foyers : de se hurler dessus, se cogner, s’agresser, s’injurier, se juger, s’humilier, se soumettre, se violer.