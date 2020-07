Le Réveil des Légendes - L'Etoile Flamboyante — 404

Aujourd’hui, « Le Réveil des Légendes – L’Etoile Flamboyante » de Sophie Ginisty, lauréat du grand Prix 404 et paru le 4 juin 2020.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Le Réveil des Légendes – L’Etoile Flamboyante de Sophie Ginisty, paru le 4 juin 2020 aux Éditions 404.



Sa citation préférée :

Je n’avais pas besoin de lumière pour voir dans le noir, un don elfique qui nous rapprochait encore des animaux, disaient certains Humains. Mais tout ça n’était que pure jalousie, ou peur de l’inconnu, j’en étais certain. Quoi qu’il arrive, j’aurais préféré naître animal plutôt que vivre comme eux.

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce roman est le grand gagnant de l’édition 2019 du Grand Prix 404. Plonger dans cette histoire c’est se lancer dans un voyage mouvementé mais oh combien captivant, auprès de personnages attachants à la psychologie travaillée avec finesse par Sophie Ginisty.

Parce que l'intrigue prend place dans un univers riche et complexe. Le lecteur y fait la rencontre de Ieven, un demi-elfe orphelin car victime de la politique de l'enfant unique qui règne au nord de l'Empire. Élevé dans la cité de Barantil, la plus grande du territoire inférieure de Gaïa, Ieven a toujours pensé à ce jumeau qu'il ne connaît pas et qu'il est bien décidé à retrouver. Cependant le héros sera dépêché par Djalil, le chef de la milice, pour porter une importante missive du gouverneur à Aadyn, ce qui représente des semaines, voire des mois de voyage.

Parce qu'au cours de ce voyage, de nombreuses embûches se dresseront sur le chemin de Ieven. Malheureusement, il n'aura d'autre choix que de réussir la mission qui lui a été confiée ou bien Djalil s'en prendra à sa mère adoptive. La route du demi-elfe croisera celles de connaissances plus ou moins pacifiques et de lieux plus ou moins accueillants. Toutes les rencontres que le lecteur fera avec le héros ajouteront encore à la construction de ce dernier.

Parce que Le Réveil des Légendes fait partie de ces romans de fantasy incroyablement complet, dans lequel tout semble pensé dans les moindres détails et avec une grande minutie. L'autrice ne laisse rien au hasard et nous offre un roman travaillé avec grand soin, à la mythologie bien pensée et à l'Histoire chargée qui se dévoile avec parcimonie de manière à passionner le lecteur sans jamais l'étouffer. Le contenu est terriblement dense et, le fait qu'il soit ardu de le résumer, prouve que vous ne vous ennuierez pas une seconde au cours de votre lecture tant les rebondissements sont nombreux.

Parce que l'écriture au ton pertinent sonne vraiment juste, quitte à être parfois très crue (attention aux plus jeunes, donc). L'œuvre est passionnante, complète, rythmée, et ce premier tome promet une suite absolument folle déjà attendue, pour ma part, avec grande impatience.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Ieven n’a qu’un but depuis son enfance : retrouver le jumeau à qui on l’a arraché, faisant prévaloir ainsi la loi de l’enfant unique qui règne sur Gaïa. En attendant ce jour, Ieven loue ses services en tant que guide pour tous ceux qui voudraient s’aventurer dans les Bas-Fonds…

Les personnages. Ieven est un demi-elfe et, en tant que tel, il est considéré comme un rebut de la société. Il donne un sentiment de force tranquille mais refoule beaucoup de sentiments douloureux. Son meilleur ami, Gaël, un voleur poète à la langue bien pendue est le seul à le voir par-delà les apparences.

Les lieux. L’histoire se déroule dans une grande partie de l’Empire de Gaïa ; de la cité de Barantil à Aadyn, en passant par le désert d’As’sahra.

L’époque. Les pérégrinations de Ieven, ses clients et Gaël ont lieu sur plusieurs mois.

L’auteur. Sophie Ginisty est une autrice française qui signe, avec Le Réveil des Légendes, son premier roman. Elle a commencé à l’écrire en 2011 et l’a soumis, en 2019, sur le site d’écriture collaborative 404 Factory à l’occasion du Grand Prix du Roman 404 qu’elle a d’ailleurs remporté.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

