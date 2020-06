Réponds-moi — Eyrolles

​Marceline Bodier, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Réponds-moi de Mélanie Taquet, paru le 25 juin 2020 aux Éditions Eyrolles.

Sa citation préférée :

J’ai beau me dire que tu n’es qu’une amie, que tout est terminé depuis longtemps, elle a raison : ce lien entre nous, même platonique, ce n’est pas sain. Sinon, je n’aurais pas eu envie de lui cacher ton existence.

Pourquoi ce livre?

Parce qu'on a tous besoin, à certaines périodes de notre vie, de croire que l’amour est possible, que la résilience est certaine, que les liens entre des êtres qui se sont aimés peuvent durer par-delà les décennies. Mais le jour où l'on est pris d’une frénésie de lire ce genre d’histoire, on a besoin qu’elle soit parée de toutes les qualités : bien écrite, entraînante, addictive, sincère. Et, pour sortir du lot - pitié ! -, être plus subtile qu’un banal jeu sur la fragilité féminine face à la domination masculine. Pas d'hésitation : Réponds-moi sort absolument du lot...

Parce que lire une romance, ça a un vrai sens politique. « Le désir se heurte toujours à la réalité de toute façon, c’est pour ça qu’on a inventé la fiction. Et les romans d’amour. » : c’est ce que Nicolas Mathieu a écrit après avoir arpenté les allées du premier salon de littérature de romance à Dunkerque et avoir exprimé sa surprise dans le numéro de mars du magazine Zadig. « Si j’ai pas ma dose, ça va pas », a résumé une des nombreuses lectrices avec lesquelles il a échangé. Réponds-moi est une dose… à savourer sans aucune arrière-pensée !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. « J’ai eu besoin de te parler, voilà tout. Je ne sais pas si cette réponse te convient, mais c’est la mienne ». Cette phrase résume le livre, et m’a furieusement évoqué « L’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas »… de qui, déjà ? La réponse, ci-dessous, vous surprendra !

Les personnages. Si Nico parlait tout le temps de Flo, son ex, à Caro, sa femme, et que c’était comme ça qu’elle savait son importance pour lui, on serait dans une romance banale. Mais c’est tout le contraire : elle devine cette importance parce qu’il n’en parle jamais… voilà, on n’est pas dans une romance banale !

Les lieux. Le pays de nos rêves. Et de ceux des personnages, qui deviennent aussi, le temps d’une lecture, les nôtres.

L’époque. On a très envie de croire que Réponds-moi pourrait se passer à n’importe quelle époque où l’amour est possible. Mais c’est un roman résolument contemporain qu’on ne peut donc pas transposer n’importe quand. Et qui s’en plaindra ? Certainement pas les lecteurs d'aujourd'hui…

L’auteur. Mélanie Taquet est une auteure surprenante : elle écrit des romances, mais elle me donne envie de citer Choderlos de Laclos, Nicolas Mathieu… et Lacan. Simple et accessible dans la forme, mais bien plus complexe qu’il y paraît. De quoi faire de Réponds-moi un roman fédérateur pour l’été !

Ce livre a été lu avec le sentiment d'avoir trouvé de quoi m’évader de la morosité ambiante...

