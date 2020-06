Le Libraire de Cologne — Editions SCRINEO

Aujourd'hui, « Le Libraire de Cologne » de Catherine Ganz-Muller, paru le 20 février 2020 aux Éditions Scrineo.

Sa citation préférée :

« Septembre 1936 Quelques mois plus tard, il ne reste rien du passage de la Gestapo. Hans, aidé d’Ingrid et d’Ernest, a remis de l’ordre et changé quelques collections de place pour boucher les trous laissés par ce qu’ils nomment entre eux “le pillage”. L’activité n’est plus aussi soutenue que du temps d’Alexander, mais la librairie ronronne tranquillement grâce au courage de certains lecteurs qui continuent à fréquenter ce commerce juif. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que l’histoire de la librairie dont il est question dans le livre et qui existe toujours à Cologne, est passionnante. Catherine Ganz-Muller raconte aux adolescents (à partir de 12 ans), mais aussi aux plus vieux, comment cet établissement a résisté à l’avènement d’Hilter et aux événements de la seconde guerre mondiale.

Parce que c’est un livre rempli d’émotions, des tragédies, du désespoir, de malheur mais surtout de l’espoir. L’espoir de sauver les livres, la connaissance, l’écriture.

Parce que la lecture en est facile, construite chronologiquement afin de bien montrer l’enchaînement des faits historiques, la montée de l’antisémitisme, la vie des habitants de Cologne pendant la guerre, les bombardements, le rationnement, les trahisons, les dénonciations…

Parce que cette histoire est inspirée de l’histoire familiale de la romancière, et plus particulièrement de Hans Schmitt qui a réellement existé.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. A Cologne, poussé à l’exil par les lois anti-juives, Alexander Mendel part en France avec sa famille. Il confie sa librairie à son jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, Hans se bat, malgré les menaces et les bombes pour que la librairie continue de vivre.

Les personnages. Alexander Mendel, Hans Schreiber, Herr Denker, Gerda Gardner.

Les lieux. Cologne.

L’époque. De décembre 1931 à décembre 1945, avec un épilogue en 1999

L’auteur. Catherine Ganz-Muller, née en 1947, est une auteure de livres pour enfants et adolescents. Elle a aussi travaillé dans une bibliothèque en Bretagne, été monteuse de cinéma et ouvert une librairie à Paris.

Ce livre a été lu avec passion par Valérie A. : « Je suis passionnée par cette période de l’Histoire, ce livre me tendait les bras. Même si, je connaissais déjà les événements tragiques dont il est question, j’ignorais l’existence de cette librairie et de Hans Schmitt, un homme ordinaire qui aimait les livres. Plus que tout. »

