Elise « Pommedereinette », contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Le Consentement de Vanessa Springora, paru en janvier 2020 aux éditions Grasset et lauréat, en mai, du prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie.

Sa citation préférée :

Je pense qu’il est extrêmement difficile de se défaire d’une telle emprise, dix, vingt ou trente ans plus tard. Toute l’ambiguïté de se sentir complice de cet amour qu’on a forcément ressenti, de cette attirance qu’on a soi-même suscité, nous lie les mains encore plus que les quelques adeptes qui restent à G. dans le milieu littéraire. En jetant son dévolu sur des jeunes filles solitaires, vulnérables, aux parents dépassés ou démissionnaires, G. savait pertinemment qu’elles ne menaceraient jamais sa réputation. Et qui ne dit mot consent.