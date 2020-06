Merciful Crows: La Voleuse d'Os — Pocket Jeunesse

Aujourd'hui, « Merciful Crows : La Voleuse d'Os » de Margaret Owen, paru le 19 mars 2020 aux Éditions Pocket Jeunesse.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Merciful Crows : La Voleuse d’Os de Margaret Owen, paru le 19 mars 2020 aux Éditions Pocket Jeunesse.

Sa citation préférée :

« Ta mère affirmait que tu étais née en colère contre le monde, oui. Et Swain a dit que tu étais née tellement en colère contre le monde que tu pouvais le changer. »



Pourquoi ce livre ?

Parce que l’univers de Merciful Crows est à la fois réconfortant – car il possède tous les codes de la fantasy young adult tant aimée par ses lecteurs – et surprenant, car il sait se démarquer et décontenancer son lecteur. Fie fait partie du clan des Corbeaux, immunisés contre la peste, chargés d’abréger les souffrances des pestiférés et de débarrasser les villages des corps contaminés. Jusqu’au jour où l’un des corps n’est autre que celui du prince Jasimir, héritier du trône, feignant la mort pour échapper aux tentatives d’assassinat de la reine.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Après avoir aidé le prince à se faire passer pour mort pour fuir des tentatives d’assassinat, Fie négocie avec lui un pacte sacré : si elle conduit le prince en lieu sûr, il promet, une fois roi, de protéger les Corbeaux. Mais il faudra pour cela déjouer bien des pièges et des trahisons…

Les personnages. Fie est une Corbeau très puissante et très attachée à son clan qu’elle est destinée à diriger. Le prince Jasimir est un personnage plutôt mystérieux et surprenant qui garde beaucoup de secrets pour la suite. Tavin, le garde exubérant et combattant est prêt à donner sa vie pour protéger son prince.

Les lieux. L’intrigue prend place dans le royaume de Sabor, de la capitale à Trikovoï.

L’époque. Le roman se déroule quelques années après l’arrivée de la reine Rhusana au palais.

L’auteur. Margaret Owen est une autrice de fantasy américaine signant, avec Merciful Crows, son tout premier roman.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

