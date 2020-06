Un(e)secte — Albin Michel

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « Un(e)secte » de Maxime Chattam, paru le 30 octobre 2019 aux Éditions Albin Michel.

Sa citation préférée :

« Les insectes sont si nombreux que nous ne sommes qu’une goutte d’eau face à un océan. Savez-vous que pour chaque humain présent sur la Terre, il y a près d’un milliard et demi d’insectes ? »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’on sent une véritable recherche sur les sujets abordés par Maxime Chattam dans ses romans. L’auteur essaie toujours d’être au plus proche de la réalité tout en incorporant une touche fantastique ou d’anticipation. Il est également très rigoureux dans les procédures policières : les résultats des analyses scientifiques sont loin d’être instantanées et les flics ne font pas ce qu’ils veulent au gré de leurs intuitions.

abordés par Maxime Chattam dans ses romans. L’auteur essaie toujours d’être au plus proche de la réalité tout en incorporant une touche fantastique ou d’anticipation. Il est également très rigoureux dans les procédures policières : les résultats des analyses scientifiques sont loin d’être instantanées et les flics ne font pas ce qu’ils veulent au gré de leurs intuitions. Parce que Maxime Chattam nous garantit toujours notre dose de frissons. Dès le premier chapitre, le lecteur se retrouve au cœur de l’intrigue. Si vous êtes comme moi, pas très à l’aise avec les insectes et autres araignées, vous le serez encore moins devant ces petites bêtes qui se transforment en essaim meurtrier. Vous ne risquez de ne plus regarder les insectes de la même façon, même les plus adorables !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Quel rapport y a-t-il entre une jeune femme disparue à New-York et un squelette ensanglanté retrouvé dans un zoo abandonné de Los Angeles ? Entre théories du complot, mysticisme et multinationales, la résolution de ces affaires risque d’être semée d’embûches.

Les personnages. Une détective qui a du mal à se faire respecter dans un milieu machiste. Un lieutenant qui cache sa vraie personnalité derrière des faux-semblants de peur de ressentir des émotions. Ces deux là, qui ne se connaissent pas et qui vivent aux antipodes l’un de l’autre, pourrait bien déjouer tous les pronostics.

Les lieux. Des quartiers les moins touristiques de New-York aux rues remplies de sans-abris à Los Angeles, en passant par une ville sans remous du Kansas.

L’époque. Dans un futur pas si lointain, quand les mouvements et recherches Internet peuvent être épiés par n’importe qui un peu doué en informatique et quand les entreprises sont devenues plus puissantes que les gouvernements.

L’auteur. Maxime Chattam est un auteur français de thrillers et de fantastique. On lui doit notamment La Trilogie du mal, Le signal ou la saga Autre Monde, romans post-apocalyptique dont les adolescents sont les héros dans un monde ravagé par les excès du passé. Il est aussi le parrain et le président du jury du Prix 20 Minutes du roman qui sera décerné en fin d’année.

Ce livre a été lu en ressentant quelques fourmillements étranges…

