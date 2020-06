Peindre la pluie en couleurs — Marabout

Aujourd'hui, « Peindre la pluie en couleurs » de Aurélie Tramier, paru le 27 mai 2020 aux Éditions Marabout.

Sa citation préférée :

« Tant qu’il y a des cris, il y a de la vie. Le chagrin muet est le seul qui fasse mal. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que c’est un roman délicat aux sept couleurs de l’arc-en-ciel. Il vous procure un instant lecture tout en douceur, un tunel sombre vers une lumière apaisante. Une histoire qui nous apprend qu’on ne résoud pas les problèmes en les cachant.

Parce que on s'attache rapidement aux personnages réels et faciles à comprendre, surtout au petit Eliott qui écrit à sa maman dans le ciel. Nous le voyons évoluer dans son deuil, un pas après l'autre, avec attendrissement.

Parce que c'est un roman à dédier à toutes les femmes qui ont peur pour leur dire qu'il n'ait jamais trop tard pour se reconstruire. Une belle histoire à aimer tendrement cela serait vraiment dommage de s'en priver. Un joli écrin plein d'émotions qui nous offre une ode à la vie.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Morgane est directrice de crèche, le comble quand on n’aime pas les enfants. Sa petite vie bien réglée va emprunter un chemin inattendu, sa soeur décéde et elle devient tutrice de ses deux enfants. Son douloureux passé revient la hanter, parviendra-t-elle à aimer et se faire aimer d’eux malgré tout ?

Les personnages. Morgane directrice de crèche, psychorigide son désespoir et palpable – Léa et Eliott la nièce et le neveu de Morgan – Mamie Cat la maman de Morgane – Les voix de Morgane et d’Eliott s’alternent pour nous tracer la reconstruction d’une femme blessée qui découvre la force de l’amour maternel.

Les lieux. Paris, quartier des Batignolles

L’époque. De nos jours,

L’auteur. Aurélie Tramier est une auteure française née en 1982. Longtemps Parisienne d’adoption, elle habite aujourd’hui à Munich.

Ce livre a été lu avec. Retrouvez votre âme d’enfant attrapez vos crayons, coloriez la vie avec milles couleurs et faites la déborder de tendresse et d’amour

