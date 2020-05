"La bombe déraille, puis s’immobilise sur le bord du gouffre." — GettyImages

Chaque jour à 17 h, retrouvez sur 20 Minutes un nouvel épisode de Mortal Derby X, le roman-feuilleton de Rocambole, l'appli pour lire autrement. Cette série de SF nous projette dans un monde post-effondrement, dont le sport roi est le Quad Derby, confrontation à mi-chemin entre Roller derby et Rollerball. Son auteur, Michael Roch, n’est pas un inconnu. Il a déjà publié des romans de science-fiction et anime la chaîne Youtube La brigade du livre.

Résumé des épisodes précédents : Au cours d’un accident dans un match de Quad Derby, Molly Pop, star de ce sport, se fait violemment éjecter de la piste par une autre concurrente. Elle se réveille à l’hôpital avec des prothèses à la place des jambes et de la haine au fond du cœur. Ce qui n’est pas toléré dans le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le Grand Effondrement de 2030… Molly est condamnée à l’exil. A peine sortie du Cocon, elle tombe sur Tob qui lui fait découvrir Althen, la plus grande ville du Monde Libre et l’enrôle dans son équipe pour participer au Mortal Derby X. La première manche est un échec mais Molly a remarqué un escalier sur le parcours, qui mène à une bombe menaçant le Cocon et Althen. Les autorités du Cocon passent un accord avec Molly. Si elle parvient avec son équipe à empêcher la bombe d'exploser, elle sera réintégrée.

EPISODE XVII - Dernière course

Sur la ligne de départ à l’entrée du Rail, quinze Ravine Skulls en cercle sont acclamées par la foule. Sur le Track, le tirage au sort les a placées devant les Wicked Demons et derrière les Hells Pit. Broody livre quelques approches stratégiques : courir plus vite que les Wicked, dépasser le pack des Hells Pit, se servir de leur meute comme bouclier pour éviter la casse, tenir la ligne le plus possible. Elle se tourne ensuite vers Molly et lui tend son casque.

— Cette fois-ci, je serai avec le pack. C’est ton combat avant tout. Ne traîne pas trop sur la Gouttière, on te rejoint dès qu’on a fait le tour par le Tube.

Molly Pop échange son casque rayé pour celui étoilé. Il pèse plus lourd ; le poids de toute une vie de courses, ajouté à celui de plusieurs milliers d’innocents.

Une ombre passe sur le groupe. Trevor Rigbal se tient devant elles. Les Ravine Skulls s’écartent, impressionnées par la stature du bonhomme. La profondeur sauvage de son œil, le relief puissant de sa barbe, l’érosion de sa face, croisement organique et robotique, ne cachent en rien la puissance flegmatique et ennuyée de Rigbal. Il les jauge une à une, s’attarde sur Brood B. Queen, s’arrête sur Molly Pop, tenant son casque en main. Un rictus germe sur ses lèvres.

— Fresh meat, murmure-t-il, désabusé. Ce que vous êtes.

Puis il disparaît dans la foule.

— Dégage, lâche Broody. Tes zombies n’aiment pas les fast-foods.

Du bras, elle ordonne que la meute s’élance dans le Rail. Molly Pop, le casque de jammeuse sur le crâne, prend position sur la ligne, le cœur battant à tout rompre, prête à sprinter dans la course. À sa gauche, un homme tient un fanion blanc levé, exactement comme au départ du Track de Haut-Cocon. D’un passage de l’index, elle assèche le frein avant et les deux premières roues de chaque quad, puis fixe le trou noir de l’entrée du Rail.

Molly Pop se focalise sur la course à venir. Elle oublie les clameurs du Monde Libre, les rondes des hélices enflammées, le vent aride qui s’engouffre dans les ruelles de la Zone. Elle oublie l’incommensurable oppression du Cocon au-dessus des têtes. Les secondes se changent en minutes, et les minutes se rallongent, jusqu’à ce que le souffle et la tension du corps se muent en une chaleur insupportable. L’arbitre abat son fanion. Molly Pop se jette en avant.

Elle avale le Rail comme on déglutit un shot de Bluediver. Dans le Tube, elle entend les rugissements des Wicked qui la coursent. D’un croisé de jambes, elle décampe sur la Gouttière. Loin au-devant, les guiboles de la jammeuse des Hells Pit frappent le béton. Molly Pop ne pense même pas à la rattraper. Sa cible est derrière elle. Elle veut en finir avant la bombe.

Ubie Stevna se rapproche. À chaque foulée, elle fouette l’air de ses bras prolongés de cyberprothèses, les fines lames articulées qui lui servent de mains. À chaque foulée, la zombie franchit plus de distance qu’une coureuse ordinaire. Attentive à son allure, Molly Pop ralentit sa course et dégaine son taseur. Plus que quelques mètres et elle aura sa vengeance.

Molly Pop essuie le premier hit. Stevna tente de lui choper le bras entre ses doigts acérés. Sa mâchoire déformée croque le vide, avide de victoire, les canines implantées comme des seringues contaminées.

Molly Pop contre-attaque. Déboule accroupie sur ses quads dans les jambes de Stevna. Coup de taseur dans les mollets. La jammeuse hurle et perd de la vitesse. Une balle fuse dans leurs oreilles. Les tireurs les prennent pour cible.

Molly Pop accélère. Stevna la course. Jambes biotoniques contre dope décérébrante. Le V-rus brusque les sens, tourne les nerfs à vif, transforme le mental de la jammeuse, le détruit, le reconstruit autour d’une seule idée : gagner.

Molly Pop allonge sa foulée. File droit. La mécanique de ses jambes chauffe ses genoux. Elle sent gronder en elle l’effort surhumain qu’elle fournit. La Gouttière défile à toute allure. Réenclenche son taseur. Coup d’œil à Stevna, dans son dos. Frein. Hit.

Une meute de Hells Pit débarque sur la Gouttière. Quatre filles masquées par leurs contrevents noirs viennent bloquer la route des deux jammeuses. Leurs culs, serrés les uns contre les autres, s’alignent. Stevna pousse un cri de rage et se jette en avant, oubliant Molly Pop.

Molly Pop braque. Prend la tangente. Glisse sous une blockeuse. Se prend un cul marqué Badass. Pivote sur ses quads. Ouvre, esquive, sprinte. Passe le pack.

Un regard en arrière. Deux Hells Pit tombent au sol, séchées par des balles. Stevna sort du pack à son tour et sprinte. Dans ses pupilles : la rage, Molly Pop et, tout au fond, la victoire.

Molly Pop tase. Uppercut. Croque-en-jambe. Marteau. Stevna se relève. Taseur. Molly Pop tase. Dans les jambes, dans les côtes, dans le cou. Stevna bave, mugit, perd le contrôle, roule sur le côté, se relève, s’écrase de nouveau, entrainée par la vitesse.

Molly Pop évite le trou de la Gouttière au dernier instant. Ubie Stevna n’a pas cette chance. Elle glisse jusqu’au vide et disparaît dans l’air ardent. Sa chute est courte.

Molly Pop accuse le coup. Son esprit se tient en équilibre sur la balance de la justice ; un vague sentiment d’accomplissement insatisfait emplit la première coupe, la seconde étant comblée par la sensation d’être soudain inutile, vidée et immorale à la fois. Ce n’était que ça : souhaiter la mort d’un être haï qui, au final, n’avait même plus de vie pour lui-même. Son souffle se coupe de hoquets nauséeux. Elle remarque à peine les roues des Hells Pit qui filent à quelques mètres d’elle. Molly Pop ravale sa haine, jusqu’à ce que Brood B. Queen et les Ravine Skulls la rejoignent, le nez enflé et les lèvres ouvertes.

— Les Wicked, lance Broody. Sur nos talons. Cette bombe, c’est par où ?

Elles se jettent dans l’escalier au fond du container et se retrouvent sous le Tube. Au bas des marches, une cavité pas plus grande qu’une chambrée. Une ouverture forée dans le béton donne sur le gouffre qui, à pic, ceinture le Cocon. Le lieu est vide ; l’énorme bombe, montée sur un rail qui la guidera vers le précipice, repose au centre.

— Et maintenant ?

— Maintenant tout le monde crève.

La voix de Rigbal résonne dans l’escalier, derrière elles. L’homme descend les dernières marches et force les filles à reculer dans la petite caverne. Il tient dans sa main un détonateur dont il menace d’enclencher le bouton.

— Parce que voyez-vous, je n’ai plus de temps à perdre. Vous avez neutralisé ma jammeuse, boxé toutes mes blockeuses, disparu du Track. Vous pensiez peut-être que je ne me douterais de rien, que je ne m’apercevrais pas de votre manège autour de la bombe ? Vous êtes une bande de quinze pétasses. Le monde s’achève ce soir, définitivement, et votre misérable existence avec.

— Et toi, pauvre con, tu pensais à quoi en venant t’enterrer avec ces quinze pétasses ?

Broody pousse son cri et la meute saute sur Rigbal, poings et quads en avant. Elles lui arrachent la barbe, défoncent son implant facial, écrasent ses côtes et pètent ses genoux. Le patron des Wicked utilise ses dernières forces pour appuyer sur le détonateur.

Les freins qui retenaient la bombe en place se déverrouillent, et le chariot se met en mouvement. Molly Pop et Black Sarah se jettent en avant pour le stopper, mais l’engin, trop lourd, les entraîne vers le bord de la falaise. La jammeuse roule par-dessus, tombe sur le rail et coince ses jambes sous les roues du chariot.

La bombe déraille, puis s’immobilise sur le bord du gouffre.



A suivre…

