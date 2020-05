"Elle pianote rapidement et envoie sa réponse. Le chauve coupe la communication. L’écran redevient noir." — GettyImages

Chaque jour à 17 h, retrouvez sur 20 Minutes un nouvel épisode de Mortal Derby X, le roman-feuilleton de Rocambole, l'appli pour lire autrement. Cette série de SF nous projette dans un monde post-effondrement, dont le sport roi est le Quad Derby, confrontation à mi-chemin entre Roller derby et Rollerball. Son auteur, Michael Roch, n’est pas un inconnu. Il a déjà publié des romans de science-fiction et anime la chaîne Youtube La brigade du livre.

Résumé des épisodes précédents : Au cours d’un accident dans un match de Quad Derby, Molly Pop, star de ce sport, se fait violemment éjecter de la piste par une autre concurrente. Elle se réveille à l’hôpital avec des prothèses à la place des jambes et de la haine au fond du cœur. Ce qui n’est pas toléré dans le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le Grand Effondrement de 2030… Molly est condamnée à l’exil. A peine sortie du Cocon, elle tombe sur Tob qui lui fait découvrir Althen, la plus grande ville du Monde Libre et l’enrôle dans son équipe pour participer au Mortal Derby X. La première manche est un échec mais Molly a remarqué un escalier sur le parcours, qui mène à une bombe menaçant le Cocon et Althen.

EPISODE XV - Connexion entrante

La meute se rue autour du vieux moniteur. Sur l’écran, relié à un vieux clavier tactile, clignote une interface aux tons gris. Un message centré demande confirmation : « Autoriser la connexion entrante ? »

À demi-mot, Tob avoue ne pas avoir réellement réussi à pénétrer le réseau du Cocon de manière invisible, ni même à en casser la sécurité. Il a fini par envoyer une simple requête de connexion en clair. Le réseau l’a rejetée quelques minutes plus tard, délibérément. C’est qu’ils avaient noté sa présence. Il a ensuite relancé la requête en boucle, avant de la coupler à un module de spam codé à la va-vite, histoire de se montrer insistant. Et après quelques dizaines de refus, une requête de connexion entrante, émanant de leur part, a popée sur le moniteur.

– Qu’est-ce que t’attends pour l’accepter, lança Broody en lui talochant l’arrière du crâne.

D’une pression de touche, il accepte la requête. Une fenêtre s’ouvre, puis le module établit une connexion vidéo. Le visage d’un homme chauve, terni par une contrariété évidente, apparaît au centre de l’écran. Une autre personne, à sa droite, hors champ, pointe ses doigts avec nonchalance vers la console de visualisation, indiquant des positions invisibles. Le chauve, après avoir opiné du chef, ouvre la bouche.

– Qui êtes-vous ?

La meute garde le silence. Tob précise aux filles que l’autre ne peut ni les voir, ni les entendre.

– On fait quoi ? On lui dit ? Molly, c’est qui ce zigue ?

– C’est un des Réquisiteurs, celui à la Sécurité intérieure.

– Alors c’est quoi le plan ?

– Tape « Molly Pop, pour affaire urgente ».

Tob demande d’un regard la confirmation de Broody, mais elle ne laisse rien transparaître. Le garçon transpire, immobile. Molly, sur le point d’exploser, prend les commandes.

– Si vous ne voulez pas assumer, tirez-vous. Je prends ma part de responsabilité.

Elle pianote rapidement et envoie sa réponse. Le chauve coupe la communication. L’écran redevient noir.

– Il s’est tiré, fait Tob presque soulagé.

– Le salaud ! Putain, j’y crois pas.

Molly Pop accuse le coup, puis frappe le visioboard, jurant contre celui qui vient de la renvoyer plus bas que terre. Broody s’interpose.

– On a toutes nos illusions, faut croire.

Puis la jammeuse se tourne vers son équipe.

– Les filles, faites vos valises. On décolle dès qu’on peut, et on s’éloigne de cette merde d’Althen.

Molly Pop s’oppose encore une fois.

– Vous êtes des sous-merdes ou quoi ? Vous n’avez pas été élevées sur un rink. L’esprit d’équipe, la fraternité, ça vous parle ? Ne jamais abandonner, toujours se battre, ça ne vous dit rien ? Vous préférez tourner les talons devant l’obstacle, retourner vos vestes quand le vent change et fuir en avant ?

Brood B. Queen lui envoie une claque et la plaque au mur, faisant trembler l’établi.

– On fait toutes nos propres choix. Respecte-les. On est pas sur le Track par plaisir. On y est parce que c’est notre seule chance d’échapper à notre destin. On y est pour la thune qu’il y a au bout, parce qu’on veut choper le magot, malgré les coups, les blessures et les mortes qu’on laisse derrière nous. Alors ne cherche pas à nous convaincre avec tes belles paroles. On dirait un Réquisiteur.

– Alors qu’est-ce qu’il vous faut pour vous convaincre ?

Un ping retentit dans le local. Le moniteur affiche une nouvelle requête entrante. Broody libère Molly. Assistée de Tob, la jeune femme répond à la commande. La fenêtre de visualisation s’ouvre de nouveau. Les visages de ses parents apparaissent.

– Molly ? Molly, c’est bien toi ? Comment ça va, là dehors ?

– JE VAIS BIEN. JE SUIS ENTRE DE BONNES MAINS.

La mère de Molly retient un sanglot de sa main. Son père semble moins inquiet.

– Molly ! répète-t-il. Nous sommes en pleines négociations avec nos avocats et la Réquisition. Il est possible que nous arrivions à te faire réintégrer, à titre exceptionnel, compte tenu de ta réputation sportive. Molly, tu entends ?

– JE DOIS PARLER AUX RÉQUISITEURS. C’EST URGENT.

– Nous ne te voyons pas, Molly. Comment c’est dehors ? Le Réquisiteur Lenoch veut savoir s’il s’agit bien de toi. Enfin…

La voix de son père est hésitante. Il continue, pourtant.

– Si nous parlons bien, actuellement, à notre fille. Il a donc prévu une série de questions auxquelles vous – auxquelles tu dois répondre juste.

– C’EST URGENT, PAPA. LES RÉQUISITEURS DOIVENT INTERVENIR AU-DEHORS, UNE BOMBE VA ÊTRE LANCÉE CONTRE LE COCON.

La voix du père tremble.

– Quelle est ta date de naissance ? Quel est le nom de ton animal domestique ? En quelle année es-tu entrée dans l’équipe des Rocket Warriors ? Quel –

– JE N’AI JAMAIS EU D’ANIMAL DOMESTIQUE. OÙ EST LE RÉQUISITEUR LENOCH ?

Le père de Molly cesse son questionnaire lorsque la mère pose sa main sur son épaule, lui montrant l’écran.

– C’est elle, avoue-t-il rassuré. C’est elle, je vous dis !

Il se tourne vers une personne hors champ, qui semble insister pour qu’il poursuive son questionnaire. Le père s’emporte.

– Mais il n’y a pas plus personnel comme question ! Toutes les autres informations sont certainement disponibles n’importe où sur le réseau !

– LENOCH, MONTREZ-VOUS !

Après quelques secondes de chaos, le Réquisiteur chauve montre sa tête et s’empare du microphone.

– Dites-nous où vous êtes, avec qui et quelles sont les revendications.

– IL Y A UNE VILLE TOUT AUTOUR DU COCON : ALTHEN. ELLE –

– Nous le savons. Nous savons ce qu’il y a autour. Répondez à mes questions.

– À QUOI CELA VOUS SERVIRA ? QUELQU’UN A PLACÉ UNE BOMBE SOUS LE TRACK D’ALTHEN, AU-DESSUS DES RÉACTEURS DU COCON. JE NE SUIS PAS IMPLIQUÉE. LA BOMBE SERA LARGUÉE CE SOIR, DURANT LA COURSE. VOUS DEVEZ ARRÊTER ÇA.

– Nous ne pouvons risquer d’ouvrir le Réclusionneur devant une telle foule, sous peine d’être submergés.

– INTERVENEZ AVANT LA COURSE ! DESCENDEZ DÈS MAINTENANT !

– Vous ne comprenez pas, fait Lenoch en gardant un calme olympien. Nous n’avons pas le temps d’intervenir en si peu de temps. Nous envoyons une équipe qui entrera en scène au plus tôt durant la nuit. D’ici là, ce sera à vous de faire le maximum.

– JE NE PEUX PAS.

– Nous savons que vous faites partie de l’équipe de Ravin Sud. Nous en savons beaucoup sur Althen et le Monde Libre, même si, de toute évidence, certaines choses nous échappent encore… Nous savons que vous êtes de la finale, cette nuit, alors faites-le.

– LES RAVINE SKULLS NE COURRONT PAS CE SOIR. ELLES SE SONT DÉBINÉES.

– Débrouillez-vous pour les persuader. Si vous arrêtez l’entreprise de Trevor Rigbal, nous consentirons à vous réintégrer au sein du Cocon. Sous aucune autre condition.

La communication se coupe. Tob est tout aussi désemparé que Molly. Le local est vide. La meute est à l’étage, vidant les chambrées, s’apprêtant à quitter les lieux. Tob hausse les épaules et rejoint sa carrée. Lorsqu’elle croise le regard de Broody qui les épiait de sa passerelle, Molly Pop comprend alors ce qui lui reste à faire.

