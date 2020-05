"e veux pas vous faire passer pour plus connes que vous l’êtes, les copines – je veux dire : le petit génie, ici, c’est mézigue – mais une bombe dans un réacteur nucléaire à ciel ouvert, ça risque pas de faire dans la délicatesse." — Wikilmages/Pixabay

Chaque jour à 17 h, retrouvez sur 20 Minutes un nouvel épisode de Mortal Derby X, le roman-feuilleton de Rocambole, l'appli pour lire autrement. Cette série de SF nous projette dans un monde post-effondrement, dont le sport roi est le Quad Derby, confrontation à mi-chemin entre Roller derby et Rollerball. Son auteur, Michael Roch, n’est pas un inconnu. Il a déjà publié des romans de science-fiction et anime la chaîne Youtube La brigade du livre.

Résumé des épisodes précédents : Au cours d’un accident match de Quad Derby, Molly Pop, star de ce sport, se fait violemment éjecter de la piste par une autre concurrente. Elle se réveille à l’hôpital avec des prothèses à la place des jambes et de la haine au fond du cœur. Ce qui n’est pas toléré dans le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le Grand Effondrement de 2030... Molly est condamnée à l’exil. A peine sortie du Cocon, elle tombe sur Tob qui lui fait découvrir Althen, la plus grande ville du Monde Libre et l'enrôle dans son équipe pour participer au Mortal Derby X. La première manche est un échec mais Molly a remarqué un escalier sur le parcours.

EPISODE XIII - Petits secrets

Le gamin revient dans la nuit avec de pas très bonnes nouvelles. Sous le Track, il a croisé plus de monde qu’il ne l’aurait pensé.

Le container paraissait vide jusqu’à ce que Tob repère l’hologramme qui en masquait l’intérieur. Il était défectueux, le moindre choc le mettait hors-service. Derrière, l’escalier descendait dans la roche, d’abord percée par des foreuses, puis élargie à la dynamite. En contrebas, dans une zone sous la Gouttière, là où Kinky Doll était tombée, là, au centre d’un enchevêtrement de fils électriques reliant des turbines, générateurs et hélices incandescentes, trônait une bombe de la taille d’un homme.

— Comment tu sais que c’était une bombe ? Tu en as déjà vu une ?

Molly fixe Tob avec appréhension, puis questionne Broody du regard, appuyée plus loin sur une rampe. La meute écoute avec attention le récit du garçon.

— Je suis pas con. Une bombe, c’est une bombe, surtout quand c’est marqué dessus.

— Quel genre de bad guy s’amuse à écrire « Attention bombe » sur sa propre bombe ?

— Le genre de zigue qui signe « Bisous bisous ». Ils la pousseront dans les réacteurs du Cocon pour cramer les ressources énergétiques.

— Et celles d’Althen, conclut Molly.

— Althen survivra, lance Broody. Comme elle a toujours fait. Rien n’est moins sûr pour les Réquisiteurs.

— Je veux pas vous faire passer pour plus connes que vous l’êtes, les copines – je veux dire : le petit génie, ici, c’est mézigue – mais une bombe dans un réacteur nucléaire à ciel ouvert, ça risque pas de faire dans la délicatesse. Pour tout le monde. Et sur des kilomètres.

— Qui l’a foutue là ?

— Je bluffe pas si je vous souffle qu’entre les ratigeurs, les seules zigues que j’ai croisées, c’est des blockeuses des Wicked. Rigbal tripote les ficelles de tout ça. Et avec la haine qu’il se trimballe pour le Cocon, ça pue l’attentat-suicide à plein nez, comme les ratigeurs à chaque réclusionnage.

— Les Wicked, elles t’ont vu ?

— Nope.

— Il faut arrêter Rigbal alors, soutient Molly.

— Nous et nos petits taseurs ? Oui. Bien sûr.

— Ou prévenir les Réquisiteurs. Qu’ils envoient leurs tireurs pour empêcher ça.

— Sauf que personne, depuis des lustres, est rentré dans le Cocon.

— Tu captes bien leurs diffusions, tu devrais pouvoir leur envoyer un message, non ?

— Facile à dire.

— Tob, tranche Broody, tu vas t’y coller tout de suite. C’est plié, Rigbal lancera sa bombe durant la finale du Derby. Demain.



