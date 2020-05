"— J’ai vu un escalier, intervient Molly, dans le Rail après celui des Wicked D., tout à l’heure. Il est planqué dans un container qui fait obstacle sur le Tube." — Peter H./Pixabay

Chaque jour à 17 h, retrouvez sur 20 Minutes un nouvel épisode de Mortal Derby X, le roman-feuilleton de Rocambole, l'appli pour lire autrement. Cette série de SF nous projette dans un monde post-effondrement, dont le sport roi est le Quad Derby, confrontation à mi-chemin entre Roller derby et Rollerball. Son auteur, Michael Roch, n’est pas un inconnu. Il a déjà publié des romans de science-fiction et anime la chaîne Youtube La brigade du livre.

Résumé des épisodes précédents : Au cours d’un accident match de Quad Derby, Molly Pop, star de ce sport, se fait violemment éjecter de la piste par une autre concurrente. Elle se réveille à l’hôpital avec des prothèses à la place des jambes et de la haine au fond du cœur. Ce qui n’est pas toléré dans le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le Grand Effondrement de 2030... Molly est condamnée à l’exil. A peine sortie du Cocon, elle tombe sur Tob qui lui fait découvrir Althen, la plus grande ville du Monde Libre et l'enrôle dans son équipe pour participer au Mortal Derby X. La première manche est un échec...

EPISODE XII - Tensions

Au local, Molly Pop retourne à sa carrée. Elle n’a pas déposé ses quads au pied du lit de camp que Broody lui emboîte le pas et lui envoie son casque à la gueule.

— C’était quoi ces conneries, tout à l’heure ? Tu m’envoies dans le mur alors qu’on est à deux doigts de gagner.

Elle l’empoigne et la plaque au mur. Molly Pop la repousse. Elles roulent au sol sans qu’aucune des deux ne parvienne à prendre le dessus. Molly Pop n’a le temps de sortir qu’un bobard.

— Je te sauve la vie, ouais !

— Je voulais pas te cogner devant les filles, mais merde ! T’as vraiment déconné.

— Stevna t’aurait arraché la tête. T’avais beaucoup plus de chances de t’en tirer face aux Hells Pit que dans les bourrelets des Fatties.

— Et les Ravine alors ? Elles étaient où ?

— On était dans les choux, sur deux fronts en même temps. Aucune faille dans le pack ne t’aurait permis de passer. J’ai fait ce qui était le mieux pour toi.

Brood B. finit par la coller au sol, serrant sa colère entre les dents. Elle perd son souffle et desserre le col de Molly. Ses doigts glissent le long du tee trempé de sueur, et Brood B. Queen, plaquant sa poitrine contre celle de sa pivot, agrippe ses cheveux et l’embrasse à pleine bouche.

— Pauvre conne, fait-elle avant de quitter la carrée. On se retrouve sur le rink dans une heure pour un débrief’.

La vérité, c’est qu’Ubie Stevna, la gueule enfumée par les stéroïdes, n’a pas reconnu Molly Pop. La vérité, c’est que Molly Pop, happée par son désir de vengeance, se demande si sa quête a encore du sens. La vérité, c’est que Broody B. porte sur ses lèvres la charge de mille hélices incandescentes.

Pour se requinquer, les Ravine Skulls bouffent de la neige de protéines synthétiques en conserve. Une substance gélatineuse sans goût ni odeur, mais qui vaut mieux que la maigre épaisseur d’un rat. La meute entière est un concentrée d’ecchymoses, de blessures bandées et de compresses cryogènes. Une à une, les filles passent en revue les points faibles de la course, leurs erreurs de stratégie. Elles avouent leur ténacité dans la mêlée, les nouveaux taseurs de Tob y sont pour beaucoup, mais elles n’ont aucune discipline au combat et ne savent pas tenir une ligne.

— On est des battantes, lâche Mama Doom. On va se débrouiller à bloquer un Tube et laisser les jammeuses dans nos roues. Il nous faut quoi, des cours de castagne ?

— Vous battre ne vous apprendra rien de plus, rugit Broody. Les rues de Ravin Sud sont trop étroites pour que nous puissions nous entraîner à tenir un pack correctement.

— Et ici, sur le rink du local ?

— On peut simuler une ligne, mais les manœuvres sont réduites. Il faut faire de la place et ranger votre bordel.

— C’est quoi ces dents immenses qu’ont les Wicked D. ? coupe Molly Pop.

Elle est restée silencieuse jusque-là, observant Brood B. Queen agir en meneuse de meute. La jammeuse reste impassible face à son ancienne adversaire.

— Des implants. Les ongles aussi. Rigbal les dope au V-rus, ce qui a pour effet de booster leur adrénaline et leur agressivité. Le side-effect, c’est qu’elles perdent toute identité, dès la première dose. Leur mental se calibre pour gagner la course, repérer les jammeuses, esquiver les blockeuses, ne pas se faire doubler. Rien d’autre. C’est pour ça qu’on les surnomme les zombies.

— Et c’est quoi cet autre niveau sous le Track ? Un autre Tube ?

— Non, répond-elle.

— Non, quoi ?

— Non, il n’y en a pas.

— Ou « non, il ne faut pas en parler » ?

— Il n’y a pas d’autre niveau. Le rapport avec notre manque de stratégie, il est où, championne ?

— Je l’ai vue, l’entrée vers ce niveau. On en cause ou quoi ?

Entre les deux femmes brûlent les éclairs et les flammes de l’enfer. Aucune Ravine ne s’interpose. Broody finit par se retourner vers le fond du local, où Tob, le nez devant le visioboard, capte par bribe la transmission d’une course du Cocon.

— Tob ! Combien de niveaux y’a-t-il sur le Track ?

— Combien de quoi ?

— Ramène tes fesses ! Sur le Track, combien d’étages y’a-t-il ?

— Des étages, un seul. Un Tube et une gouttière.

— J’ai vu un escalier, intervient Molly, dans le Rail après celui des Wicked D., tout à l’heure. Il est planqué dans un container qui fait obstacle sur le Tube. Ça te dit rien ?

— Des conneries, Brood. Tu veux que j’aille jeter un œil ?

— Je pense pas que Molly Pop nous mente. Reviens vite.

