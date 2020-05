"Le garçon pose le paquetage sur le plan de travail, parmi les vis, les boulons et les roulettes. — Allez, remouche-moi ça." — Pixabay

Résumé des épisodes précédents : Au cours d’un match de Quad Derby, Molly Pop, star de ce sport, se fait violemment éjecter de la piste par une autre concurrente. Elle se réveille à l’hôpital avec des prothèses à la place des jambes et de la haine au fond du cœur. Ce qui n’est pas toléré dans le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le Grand Effondrement de 2030... Molly est condamnée à l’exil. A peine sortie du Cocon, elle tombe sur Tob qui lui fait découvrir Althen, la plus grande ville du Monde Libre.

EPISODE VI - Ravine Skulls

L’équipe crèche dans un local aménagé comme un vieux rink : petite piste ovale au centre, encombrée par des plots, barres suspendues et autres éléments d’entrainement, des rampes incurvées et des pentes raides occupent le reste de l’espace. Au-dessus, des mezzanines relient des blocs habitables par des passerelles, des escaliers tombent en bordure du rink. Un vestiaire blindé de quads démantelés, de casques bugnés et de vieux protège-genoux attire le regard de Molly. Toute équipe a son stock de rougnes pour les nouvelles recrues. Tob lui souffle que les filles sont en cardiotrainement dans les pentes, puis l’emmène dans son coin à lui : un établi plein à craquer de matos de récup’, circuits périmés et appareils électroniques démontés. Dans une étagère métallique rafistolée, un petit visioboard est relié à une antenne tordue. Le garçon pose le paquetage sur le plan de travail, parmi les vis, les boulons et les roulettes.

— Allez, remouche-moi ça.

À genoux devant Molly, il inspecte ses cyberprothèses. Ses guibolles sont un amalgame équilibré de mécaniques et de coques plastiques couleur chair. Il remonte le long des membres et des articulations par petites pressions des doigts à travers la thérabinaison : les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, Molly Pop est refaite jusqu’au haut des cuisses. La réfaction assure la fonctionnalité biotonique des membres inférieurs, mais ils sont disproportionnés, d’où ses difficultés pour marcher.

— Le bassin n’a pas pris un pet. La terminanche des nerfs récupère la sensaille ?

— Pas encore.

— Mais ça tourne.

— Les cyberliaisons sont actives. Les jambes suivent les ordres de mon cerveau, inconsciemment, comme si elles avaient toujours été là.

— C’est vraiment du bon boulot.

— Ce sont des jambes de naine.

— Sont pas faites pour gambiller. Elles sont faites pour rouler.

Pour rouler. Comme un écho, une vague de chaleur submerge Molly Pop. Le spectre de sa vie passée sature son esprit. Sa famille s’est saignée pour qu’elle remonte un jour sur le Track, et elle ne garde qu’une idée en tête, égoïste et primaire : la vengeance. La jammeuse du Cocon repousse Tob et referme son loden.

— C’est bon, t’as fini de te rincer l’œil.

La porte du local s’ouvre bruyamment, éjectant ses idées noires. Une meute de filles en tenue de sport, transpirantes et bruyantes, se répand dans le local. Elles se ruent dans les escaliers et sur les passerelles menant aux blocs, certaines se débarrassent sans tarder de leurs skinneurs baignés de sueur, libérant des poitrines gonflées par l’effort. Chacune gagne sa carrée. Le vacarme des douches inonde le réseau de tuyauterie du local.

La dernière à franchir la porte est la seule à venir à leur rencontre. Elle secoue une afro mal brossée et balance ses quads par-dessus son épaule.

— Il se rince pas l’œil, il peut pas… Alors, t’es content ?

— J’lui ai pondu que dalle, pour l’instant.

— Je m’en tape, Tobie. Je la veux pas dans mon équipe.

Le gamin n’a pas le temps d’ouvrir la bouche ; Molly Pop rattrape la meneuse avant qu’elle ne monte à l’étage.

— Je pose problème ? Ça tombe bien : je me barre dès que ton petit copain me rend mon paquetage.

La leader des Ravine Skulls s’arrête au bas d’un escalier et dévisage la jammeuse.

— Regardez-moi ça : la grande Molly Pop se réveille. Est-ce qu’elle se souvient de moi, au moins ?

Molly Pop l’affronte du regard. La meneuse est plus grande qu’elle, sensiblement le même âge, mais rien ne lui revient.

— Évidemment que non, reprend-elle. Alors on fait comme ça. Récupère ton barda et tire-toi.

Les deux femmes se tournent le dos, mais Tob ne coopère pas. Il s’empare du sac et entraîne Molly dans une annexe du local qui lui tient de piaule, aussi bordélique que son établi.

— J’ai besoin de ce sac.

— Je vais te trouer, petit con.

Il recule contre le fond de sa carrée, déplaçant un siège monté sur roulette entre lui et Molly.

— Dans tes glingues, il y a un petit fer à soudance. J’en ai besoin pour maquiller de nouveaux taseurs pour les copines. Je te le pique, tu gardes le reste.

— Je repars avec tout.

D’un geste rapide, Molly Pop accroche le sac. Le rambineur ne lâche pas son butin.

— Sérieux, Molly Pop. On a besoin de toi ici. Tu restes, tu bouffes et tu roupilles gratos. Faut pas faire gaffe aux filles, surtout Broody, elles sont pas d’humave depuis la dernière course. On a paumé une blockeuse.

— Elle s’est tirée ?

— Non. À Althen, on crève sur le Track.

Molly Pop lit le deuil dans son regard. Le bourdonnement des canalisations d’eau résonne tout autour d’eux. Elle a elle-même conscience du danger, de la mort qui glisse sous les roues des meutes qui s’affrontent sur le Track.

— Écoute, petit. Si je suis ici, c’est pour retrouver quelqu’un. J’ai environ deux semaines pour le faire. Après, je remonte au Cocon, loin de tout ça.

— Personne remonte dans le Cocon. Le Réclusionneur est la seule entrance et tu l’as capté toi-même tout à l’heure : tu te fais dégommer dès que tu poses le pied sur la passeraille. La Gardouille Réclusionnaire a des oculus militaires pour rodave les hologrammes et les balloches de leurs fusils sont à tête censée. T’as aucune chance. Par contre, avec toi, les Ravine Skulls pourraient rafler le pactole du Derby X, et à nous la belle vie.

— Votre meneuse ne veut pas de moi dans l’équipe.

— Broody tournera d’avis. On a besoin d’une nouvelle pivot et t’es la plus chenue de tout Althen.

— Je suis une jammeuse.

— En troc, je t’assiste pour retrouver le zigue que tu cherches.

Molly Pop se mord la langue, puis crache le morceau.

— Elle s’appelle Ubie Stevna. Elle est descendue par le Réclusionneur quelques jours avant moi.

Un air tracassé traverse le visage de Tob. Une chose qu’il ne dit pas.

— Eh bien, c’est plié. Elle a été engamée par la plus grosse équipe d’Althen : les Wicked Demons.

Molly Pop sent l’entourloupe, mais son cœur bat plus vite que ses pensées.

— Alors si on peut mourir sur le Track, il me faut des quads neufs. Et un taseur.

A suivre…

