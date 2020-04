"L'échange du navire et de sa cargaison s’était bien déroulé, les lingots d’or étaient en sûreté.." — Pixabay

Résumé de la saison II (le résumé de la première saison est ici) :

En Corse, Clémence est repérée par Octave, l’autre fils de Jean De Saint Geores, accompagné d’un homme à l’allure inquiétante. Elle parvient à leur échapper et à prendre un vol pour le continent. Direction Hyères, où elle retrouve son ex-beau-père et son ex-belle-mère, Daphné, souffrant de la maladie d’Alzheimer. En fouillant les archives de son mari disparu, Clémence tombe sur la correspondance d’Estienne Lebel, armateur de l’Espérance et premier propriétaire du manoir De Saint Geores. En pleine nuit, Daphné prise d’une crise de démence, tente de l’assassiner avant de s’enfuir en mettant le feu à la forêt alentour.

De son côté, le fils aîné de Jean De Saint Geores s’est réfugié en République tchèque après une vie de chercheur de trésor qui l’amena, notamment, à assister le 8 août 2008 au naufrage de L’Espérance, avec à son bord Abel et sa classe. Pendant des années ensuite, il chercha en vain la trace de l’épave de ce navire, jusqu’à ce que, visé par une enquête pour pillage d’épave, il se réfugie loin de la mer. Alors qu’il se promène dans un village, il tombe dans une mystérieuse boutique sur un vendeur qui l’enjoint de reprendre la mer et lui donne une vieille bible. A l’intérieur de la reliure, il découvre lui aussi une partie de la correspondance cryptée d’Estienne Lebel.

SAISON II, EPISODE 7 – Les Rugissants

Je ne m’étais pas trompé : le code César avait bien été utilisé pour rédiger les correspondances codées. Les déchiffrer fut pour moi un jeu d’enfant et ce que j’y découvris me laissa pantois. Il y était en effet question d’un bateau dont j’avais déjà croisé le chemin : l’Espérance. Je l’avais tant cherchée sous la mer des Caraïbes. Elle avait gardé tout son mystère. Et voilà que, 10 ans plus tard, la mystérieuse frégate revenait me hanter.

Mes précédentes investigations m’avaient appris que son armateur avait fait fortune dans le commerce avec les Indes grâce à son comptoir florissant de Pondichery, tenu par sa fille aînée et son mari. Malheureusement, des difficultés financières étaient advenues. Pensant pouvoir les résorber en se lançant dans le fructueux commerce d’alors, les bois d’ébène, il avait acquis une frégate réformée de l’armée française pour en faire un navire négrier, l’Espérance. Mes recherches m’avaient amené à découvrir que le navire avait été déclaré naufragé lors d’une tempête tropicale dans la nuit du 8 au 9 mai 1788, dans la passe des Rugissants, près de la côte sud d’Hispaniola, à quelques encablures de Saint Domingue. C’était d’ailleurs à cet endroit précis que j’avais assisté, impuissant, au naufrage de sa réplique le 8 août 2008.

Aujourd’hui, à travers l’écriture ample et bouclée d’un capitaine de navire nommé Franck Dupasquier, officiant au XVIIIe siècle pour le compte de l’armateur Estienne Lebel, je venais de comprendre que l’histoire de l’Espérance avait été bien plus alambiquée que ce que les documents officiels en avaient retenu.

En effet, lors de son premier voyage triangulaire au printemps 1787, le capitaine Dupasquier avait été approché par des contrebandiers qui lui proposèrent des lingots d’or volés à l’Hôtel de la Monnaie de Saint-Domingue. Les quantités étaient astronomiques : plus de 1000 livres d’or, divisées en 80 lingots de 400 onces chacun, soit l’équivalent de 500 kg d’or pur et non frappé, extrait des mines de la nouvelle Espagne, le Mexique actuel. En échange, les contrebandiers exigeaient l’Espérance et sa cargaison d’esclaves.

Dans sa lettre codée datée du 15 juin 1787, le capitaine Dupasquier exposait cette proposition de trafic ainsi que les modalités techniques auxquelles il avait pensé : lors du prochain voyage triangulaire, il prévoyait de déclarer aux autorités le naufrage de l’Espérance à la première tempête, puis d’acheter en toute discrétion, hors des circuits officiels, un bateau plus petit, avec un équipage restreint pour le retour vers l’Europe. Pour échapper au contrôle des douanes, pour pallier une éventuelle mutinerie et pour éviter la subtilisation de l’or à l’occasion d’une possible attaque de pirates, Dupasquier faisait référence dans son courrier à un stratagème qu’il préférait taire pour s’assurer de la confidentialité du plan. En contrepartie de ce service aussi risqué que dangereux, il demandait officiellement la main de Laure, la fille cadette d’Estienne Lebel.

Je sus que le marché avait été accepté par l’armateur au déchiffrage de la seconde lettre codée, datée du 3 juin 1788, un an plus tard : depuis le premier courrier du printemps 1787, Dupasquier avait eu le temps de regagner l’Europe, charger une nouvelle cargaison à Nantes, mettre le cap vers l’île de Gorée puis filer tout droit vers Hispaniola. Dans cette correspondance, le capitaine faisait à l’adresse de Lebel un point de situation : l’Espérance avait bien été déclarée coulée lors de la tempête du 8 au 9 mai 1788, l’échange du navire et de sa cargaison s’était bien déroulé, les lingots d’or étaient en sûreté, le nouveau bateau baptisé « Laure » avait été acheté et son équipage recruté. Le capitaine attendait maintenant des conditions météo favorables pour prendre le large en direction de l’Europe.

La dernière feuille trouvée dans la vieille bible avait été manuscrite trois jours plus tard, le 6 juin 1788 : Dupasquier faisait savoir à Lebel, qu’il prenait la mer à bord du « Laure » vers l’Europe. Il espérait un retour à Nantes pour le début du mois d’août. Au dos de la feuille, je reconnus l’écriture d’Estienne Lebel : il avait inscrit, d’une main visiblement tremblante, un mot et une date : « Naufrage – 8.8.88 ».

Cette dernière correspondance confirmait que le trésor avait bien quitté Hispaniola au début de l’été 1788. L’inscription au dos de la lettre laissait cependant supposer que cette dernière traversée avait connu une issue tragique.

******************

L’échange entre ces deux hommes agit sur moi comme une bombe : la découverte du secret caché dans ces lettres me ressuscita. Cette intrigante découverte réveilla mes vieux réflexes d’archéologue aguerri, comme si les questions restées en suspens m’étaient destinées. J’eus soudain le sentiment que j’avais été désigné pour clore une aventure débutée au temps du grand siècle des navigateurs audacieux. Oui, j’acquis la conviction que mon long sommeil touchait à sa fin, que mon existence tourmentée avait encore un but. Le livre interrompu était loin d’être terminé, l’Espérance était revenue me chercher. S’il y avait bien une épave que je devais encore faire parler, c’était elle.

Estienne Lebel et son Espérance, les 8 août, Otaville et le manoir de mon père. Ces coïncidences me parurent soudain si évidentes que, sans plus attendre, je sautai dans le premier train en direction des Vosges. Sans nostalgie, mais reconnaissant, je quittai cette région discrète de Moravie qui avait silencieusement abrité le secret de mon existence ; une fois de plus, je disparaissais sans laisser de traces. Otaville m’appelait, je devais retrouver la cave sous le château de mon enfance pour y expertiser les ancres qui y dormaient. Ces objets en fonte avaient si souvent enflammé mon imagination d’enfant ! Combien de fois avais-je joué au flibustier téméraire entre les murs sombres de cette pièce secrète ? De là, sans nul doute, était née ma vocation d’archéologue subaquatique.

Le long trajet ferroviaire me parut interminable, mon cerveau fonctionnait à plein régime, je ne pouvais m’empêcher de griffonner fiévreusement des hypothèses sur mon petit carnet. Les informations glanées dans les courriers codés m’avaient permis de reconstituer la genèse de cette aventure palpitante ; c’était comme si Estienne Lebel m’avait demandé, par ces écrits oubliés, de retrouver la trace de son fabuleux trésor.

Enfin arrivé au manoir De Saint Geores, je fus contrarié dans mes retrouvailles avec Octave par l’œil indiscret d’une étrangère : c’était la nouvelle « nègre » de mon père, comme me l’expliqua mon frère. Elle nous épiait derrière la porte de la salle à manger, mais elle fut interrompue par l’arrivée inopinée de mon père. À son approche, nous nous évaporâmes tous comme par magie. Je ne voulais sous aucun prétexte que mon père ait connaissance de ma présence ici. Octave m’installa dans le grenier, et, comme si j’avais été un prisonnier clandestin, me nourrit en cachette et me fournit les documents que je lui demandais de subtiliser dans la bibliothèque. C’est ainsi que j’appris, en consultant les vieux grimoires du château, que Laure Lebel ne se maria jamais. Devais-je en conclure que le capitaine Dupasquier avait perdu la vie lors du naufrage du « Laure » ?

Il me fallait consulter les archives maritimes pour savoir si le naufrage d’un navire ainsi nommé avait été relevé pendant l’été 1788. Mais avant de foncer vers l’Ouest, je voulus absolument retourner dans la cave. Éclairant la pièce à l’aide de ma lampe torche, la silhouette squelettique des ancres apparut. Je fus surpris de constater qu’il n’en restait plus que la moitié. Où donc avaient pu passer les quatre autres ? Cependant, celle que je cherchais était toujours entreposée là, près des sacs de charbon. Espérance – 1788. Mais alors que je sortais mon carnet pour y noter les détails de mon expertise, le verrou de la porte en haut des escaliers grinça, elle claqua, puis je devinai des pas descendre timidement les marches. Lorsque le plafonnier cracha sa lumière livide, je bondis vers la porte creusée dans le mur et, rapide comme l’éclair, je basculai de l’autre côté, dans le corridor qui serpentait dans les entrailles du château.

Trop pressé de découvrir ce que révéleraient les archives maritimes, je remis à plus tard mon étude de l’ancre. Mais les registres ne m’apprirent rien : aucun navire naufragé au cours de l’été 1788 ne ressemblait de près ou de loin à mon bateau fantôme. Consterné, je me perdis en conjectures durant tout le trajet de retour vers le manoir De Saint Geores. Je savais que le bâtiment avait bien quitté Hispaniola le 6 juin 1788 et que Laure Lebel n’avait pas épousé le capitaine Dupasquier. Si la date au dos de la troisième lettre correspondait effectivement au naufrage du navire, celui-ci avait dû sombrer non loin des côtes françaises, puisqu’une traversée de l’Atlantique à l’époque prenait environ deux mois. La question était : où le bateau avait-il pu couler, entraînant par le fond sa cargaison fabuleuse ? Là-dessus, les registres étaient restés muets. Ce n’était pas surprenant finalement : le rafiot ayant été acquis illégalement, l’armateur n’avait pu déclarer sa perte, donc il paraissait logique que le naufrage n’apparaisse sur aucun registre. Pris à son propre piège, Lebel avait donc tout perdu : le plus beau navire de sa flotte, mais aussi le magot des 500 kg d’or. La faillite de sa société déjà mal en point fut alors inéluctable.

Mais tandis qu’enfin, j’approchais du manoir De Saint Geores, un halo lumineux m’accueillit : à travers les grilles ouvragées du haut portail, je découvris avec effroi qu’il était en feu. Sidéré, je regardai un instant les flammes du bûcher anéantir le château de mon enfance. Je compris alors qu’une fois de plus, ma vie allait prendre un tournant radical.

(…)

