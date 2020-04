"Dès le lendemain, m’enfermant dans le bureau, je me plongeai dans les archives amassées lors des recherches de mon mari autour de L’Espérance." — GettyImage

Résumé de la saison II (le résumé de la première saison est ici) :

Le fils aîné de Jean De Saint Geores s’est réfugié en République tchèque après une vie de chercheur de trésor qui l’amena, notamment, à assister le 8 août 2008 au naufrage de L’Espérance, avec à son bord Abel et sa classe. Pendant des années ensuite, il chercha en vain la trace de l’épave de ce navire, jusqu’à ce que, visé par une enquête pour pillage d’épave, il se réfugie loin de la mer. Alors qu’il se promène dans un village, il tombe dans une mystérieuse boutique sur un vendeur qui l’enjoint de reprendre la mer et lui donne une vieille bible. A l’intérieur de la reliure, il découvre la correspondance cryptée datant du XVIIIe siècle de l’ancien propriétaire du manoir vosgien.

En Corse, Clémence est repérée par Octave, l’autre fils de Jean De Saint Geores, accompagné d’un homme à l’allure inquiétante. Elle parvient à leur échapper et à prendre un vol pour le continent. Direction Hyères, où elle retrouve son ex-beau-père et son ex-belle-mère, Daphné, souffrant de la maladie d’Alzheimer.

SAISON II, EPISODE 6 – La correspondance muette

Je dus me rendre à l’évidence : pour Daphné, je n’étais plus qu’une étrangère ; rien ne subsistait de la tendre affection qui nous avait jadis liées. Comme autrefois, lors de la perte d’Abel, je pris le parti de noyer ma peine dans le travail.

Dès le lendemain, m’enfermant dans le bureau, je me plongeai dans les archives amassées lors des recherches de mon mari autour de L’Espérance. En ouvrant un petit carnet, je reconnus l’écriture serrée d’Abel et mon cœur s’arrêta. Je venais de replonger dans le passé, plus de dix ans en arrière, à l’époque où, fiévreusement, il griffonnait des notes au sujet de cette frégate reconvertie en bateau de commerce ; elle avait fini par devenir pour lui une obsession. Le choc fut tel, que l’idée de renoncer me traversa l’esprit : pourquoi m’entêter à vouloir faire parler les morts ? C’était si douloureux. L’oubli me parut alors la meilleure des thérapies. Je réalisai cependant que la fuite et l’oubli étaient les stratégies que j’avais instinctivement adoptées jusqu’à ce jour. Que m’avaient-ils apporté ? Rien. Mon cœur continuait de chavirer à la vue de l’écriture d’Abel ; la plaie était encore béante. J’avais fui le manoir De Geores et son souvenir cauchemardesque pour être rattrapée dans le maquis d’une île de Méditerranée, par Octave et son complice. J’avais voulu rayer de ma mémoire l’ombre funeste de l’Espérance mais, sans relâche, elle revenait me hanter. Je me devais d’aller au bout de mes peurs pour comprendre et peut-être, enfin, me délivrer.

Avec la rage des forcenés, je me remis au travail, me plongeant dans la documentation. J’exhumai des montagnes de plans navals et un océan de cartes nautiques anciennes et actuelles. Je me laissai submerger par les relevés de positions maritimes assortis de notes, déductions, réflexions, interrogations soulevées par Abel. Il avait photocopié tous les registres maritimes de la période concernée, du port de Nantes à ceux d’Hispaniola en passant par l’île de Gorée au Sénégal. Ces documents d’époque m’apprirent que l’Espérance avait coulé le 9 mai 1788 lors d’une tempête mémorable. Je découvris qu’Abel était mort à quelques encablures du naufrage de la frégate originale du XVIIIe siècle. Le drame avait eu lieu dans une passe connue sous le nom des « Rugissants » en rapport avec les vents contraires qui s’affrontaient dans ce nœud formé par la côte et ses brisants.

L’avais-je au moins su à l’époque ? Je ne m’en souvenais plus, tant ma mémoire s’était dépêchée d’enfoncer ces douloureux évènements dans les limbes opaques de l’oubli.

Le soir tombait sur les ruelles médiévales de Hyères et mes yeux se fatiguaient dans la lumière déclinante de la fin du jour, mais, mue par une soif opiniâtre de découvrir la vérité, je n’y prêtai pas garde. Je venais d’extirper d’une serviette en cuir deux feuillets jaunis qui me paraissaient particulièrement prometteurs quand le plafonnier s’alluma, puis s’éteignit aussitôt. Surprise, je me tournai d’un bond : une silhouette immobile se profilait dans l’encadrement de la porte. Cette vision dans la pénombre me glaça d’effroi ; elle faisait écho au sinistre souvenir de De Saint Geores, jouant avec mes nerfs, alors que j’étais enfermée dans la cave aux ancres du château. Lorsqu’à nouveau la lumière brilla, je reconnus, tapie derrière la porte, Daphné. Elle jouait avec l’interrupteur et me fixait sans sourire ; son regard brillait d’une lueur étrange. Alors que j’ouvrais la bouche pour souffler quelques mots d’accueil, elle me coupa brusquement :

– Tu vas mourir, petite intrigante.

– Allons, allons Daphné, tentais-je d’articuler d’un ton naturel, mais elle ne me laissa pas continuer.

Toujours le regard fixe, jouant avec l’électricité, elle répéta :

– Tu vas mourir, parce que je vais te tuer.

Terrifiée, je restai sans réaction. La lumière s’éteignit : plongée dans l’obscurité, je distinguais la silhouette immobile de Daphné. Puis, ce face-à-face silencieux prit fin. Doucement, l’ombre menaçante s’évapora dans la nuit naissante.

Nous dînâmes tous les trois sous la glycine. Daphné ne me lâcha pas du regard, sournoise, menaçante, prête à bondir. André, trop occupé à distiller sa bonne humeur et sa joie de prendre soin de nous, ne remarqua rien. Il semblait si naïvement heureux en cet instant que je pris la décision de ne rien lui révéler des intentions macabres de sa femme à mon endroit. Je ne voulais pas risquer de déstabiliser ce semblant d’équilibre qui le rendait si joyeux. Pauvre André, il avait enduré silencieusement tant de souffrances.

En début de soirée, je retournai m’enfermer dans le petit bureau d’Abel, bien décidée à étudier les deux feuillets jaunis que j’avais découverts. Je pris soin de tourner la clé dans la serrure et me mis au travail.

La première feuille que je dépliai me déconcerta : la grande écriture bouclée qui la recouvrait m’apprit qu’il s’agissait d’un courrier d’un certain Estienne Lebel adressé à un dénommé Dupasquier, capitaine de son état. Cette lettre avait été manuscrite à Nantes et était datée du 24 août 1787. Voilà l’essentiel de ce que je pus en tirer ; le corps de la correspondance était recouvert d’une suite de lettres associées de façon complètement inintelligible :

« Mdl elhq uhfx yrwuh frxuulhu gdwh gx 15 Mxlq 1787, etc. ».

Le second document, cependant, s’offrit dans une version plus claire. Son auteur était encore Estienne Lebel, toujours depuis Nantes ; il écrivait à sa fille, le 21 septembre 1788 :

« Laure, ma fille chérie,

Nous avons cessé d’espérer. N’attends plus, le capitaine ne reviendra pas. Il a été emporté dans les rugissants avec notre espérance. Me voilà ruiné, je rentre à Otaville. À défaut d’un bon mari, tu t’occuperas de ton vieux père brisé par sa destinée. »

Ces deux vieilles feuilles me laissèrent dubitative, je n’apprenais rien que je ne sache déjà ; L’Espérance avait coulé, entraînant avec elle la faillite de l’armateur. Pourtant, j’avais gardé le souvenir d’une information délivrée par De Saint Geores : après sa ruine, Estienne Lebel s’était employé à reproduire les ancres des bateaux armés par sa compagnie. Comme les originaux, chaque reproduction portait fidèlement le nom du navire et sa date d’entrée au service de la compagnie. Je me souvenais parfaitement de la date indiquée sur l’ancre de l’Espérance : 1788. Mais la missive de l’armateur annonçant sa ruine était, elle aussi, datée de 1788 : se pouvait-il que l’Espérance ait sombré l’année même de son entrée dans la flotte de Lebel ? Pourquoi l’ancre tatouée sur mon épaule, une reproduction scrupuleuse de l’ancre d’origine tirée des travaux d’Abel, ne portait-elle pas de date ? Et pourquoi Lebel avait-il attendu cinq mois pour annoncer la catastrophe à sa fille ?

Me perdant en conjectures, je ne réussis qu’à m’embrouiller un peu plus. Je pris donc le parti d’aller me coucher, pour reprendre mes recherches dès le lendemain matin. J’entendis alors le mugissement caractéristique sur les tuiles rouges du toit : le Mistral s’était levé, et il soufflait fort.

Alors que j’étais plongée dans un sommeil profond, la désagréable sensation d’étouffer s’empara subitement de moi. J’avais terriblement chaud, je suffoquais, me débattant pour espérer happer une bouffée d’air frais. J’ouvris les yeux et je ne vis que du noir. Tandis que je revenais péniblement à moi, je sentis quelque chose de cotonneux enserrer ma tête. Brusquement, mon cerveau envoya enfin les signaux d’alerte : quelqu’un pressait fermement un oreiller sur mon visage. Tendant les mains, j’empoignai les épaules de mon assaillant. Dans un dernier instinct de survie, je les poussai de toutes mes forces pour enfin me libérer. Au moment où l’air entra de nouveau dans mes poumons, je vis Daphné s’étaler sur le sol. Elle se mit à hurler comme une démente. Alors que je me précipitais vers elle pour lui porter secours, elle se leva d’un bond, ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin et s’enfuit vers le petit chemin qui menait aux ruines du vieux château. À ce moment-là, André entra, essoufflé :

– Que se passe-t-il ?

– C’est Daphné, elle s’est enfuie, vite, il faut la rattraper ! criai-je, en proie à la plus grande confusion.

Mais alors que nous nous apprêtions à sortir pour partir à sa recherche, une lueur orange embrasa la lumière du petit matin : le pin situé au-dessus du jardin était en feu. Attisée par le Mistral, une flamme sauta vers le chêne voisin qui, à son tour, se mit à crépiter, entraînant avec lui l’embrasement de la végétation autour.

– Je vais chercher Daphné, appelle les pompiers, m’ordonna André, avant de se jeter dans le sentier fumant.

Il revint quelques minutes plus tard, tirant une Daphné noire de suie, hurlant de terreur. Elle n’était pas allée très loin, André l’avait retrouvée recroquevillée sur elle-même à quelques pas du pin en flammes. Je remarquai qu’elle tenait dans son poing serré un petit objet. Observant avec attention, je reconnus la pierre d’un briquet.

Les pompiers furent prompts à arriver sur les lieux : l’incendie, poussé par le mistral, prenait des proportions inquiétantes, menaçant les premières habitations de la cité médiévale. Il fallut évacuer les lieux au milieu des sirènes de pompiers, de la gendarmerie, des badauds ébahis et de quelques journalistes venus filmer la catastrophe. Alors que régnait la plus grande confusion, le gentil André prit le temps de répondre au micro de France 3. Et tandis que nous suivions l’ambulance qui transportait Daphné, dansaient dans ma tête les flammes d’une ronde macabre. L’incendie du manoir De Saint Geores, l’embrasement de la colline du vieux château… deux bûchers crépitant au nom d’un mystère maléfique : l’Espérance.

(…)

