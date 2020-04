"Enfin, il tira le frein à main sur la petite esplanade qui faisait office de place de parking pour la minuscule Fiat." — Pixabay

En partenariat avec Rocambole, l'appli pour lire autrement, nous vous proposons chaque jour à 17 heures un nouvel épisode du feuilleton littéraire L’Ancre Noire de Tina Bartoli.

Résumé de la saison II (le résumé de la première saison est ici) : ​

Loin de la mer, un plongeur livre ses souvenirs de chercheur de trésor. Il raconte comment à la faveur d’une expédition en République dominicaine, il assista le 8 août 2008 au naufrage de L’Espérance, avec à son bord Abel et sa classe. Pendant des années ensuite, il chercha en vain la trace de l’épave de ce navire, jusqu’à ce que, visé par une enquête pour pillage d’épave, il se réfugie en République tchèque. Alors qu’il se promène dans un village, il tombe dans une mystérieuse boutique sur un vendeur qui l’enjoint de reprendre la mer et lui donne une vieille bible.

En Corse, Clémence est de son côté repérée par Octave, accompagnée d’un homme à l’allure inquiétante. Elle parvient à leur échapper et à prendre un vol pour le continent.

EPISODE 4 – Réminiscence

Quelle troublante sensation que de se sentir guidée par une force au-delà des préceptes cartésiens, qui, en dehors de toute forme de religion, vous place sur un chemin précis, sans même que vous l’ayez décidé. Les cyniques appelleront cela le hasard ; pour les plus mystiques, ce sera le destin. Je ne fais pas partie de ces catégories et pourtant je dois bien reconnaître qu’à ce stade de mon histoire, l’étrange coïncidence me frappa. Sommes-nous programmés pour suivre un chemin préétabli au-delà de notre propre conscience ?

Alors que j’avais sauté en urgence dans le premier avion qui se présentait à moi, c’est en plein vol que je compris quelle était ma destination : les hélices grondantes du petit ATR me menaient vers Hyères, dans le Var. Cette ville, je la connaissais bien : c’était le lieu de résidence des parents d’Abel, mon mari disparu en mer voilà dix ans. Je les aimais beaucoup, mais suite au décès d’Abel, je m’étais jetée à corps perdu dans mon travail de consultante et il y avait bien longtemps que je n’étais retournée dans la maison douce et réconfortante de mes beaux-parents. L’évocation de cette partie oubliée ma vie m’emplit soudain de nostalgie. Les blagues ratées d’André, mon beau-père, la douceur bienveillante de sa femme Daphné, le rire d’Abel, mon amour ; tant de jolis moments effacés par le temps. Et de mon bonheur émerveillé au sein de cette famille simple et aimante, ne restait plus que le néant.



Au moment de composer le numéro d’André, ma main tremblait un peu : la mémoire de cette vie finie ne devait-elle pas rester intacte ? En appelant mon beau-père, je prenais le risque de souiller le souvenir de ces jours heureux. J’avais peur.

Alors qu’hésitante, je regardais danser le tarmac brouillé par les émanations de chaleur, l’idée que ma présence ici n’était pas un hasard refit surface. Dans cette jolie maison au coin d’une ruelle sinueuse de la vieille ville, le petit bureau d’Abel renfermait ses archives : après son décès, accablée par le malheur, j’avais envoyé tout le fruit de son travail de recherches à ses parents.

Mais le fantôme de l’Espérance, cette frégate qui avait pris mon mari, continuait de me hanter. Ma douloureuse expérience dans le manoir De Saint Geores avait achevé de me convaincre que nous n'en avions pas fini toutes les deux. Paralysée par l’angoisse de cette réminiscence, j’avais d’abord fui, tentant de me cacher dans le secret du maquis. L’apparition d’Octave dans ma retraite clandestine et ma nouvelle cavale pour lui échapper finissaient de me persuader que je devais affronter ce destin hanté par un bateau qui avait existé voilà plus de deux siècles.

Tout à coup, je sentis monter une colère tonitruante en moi. Plus jamais je ne serai sa victime ; je la terrasserai. Pour cela, je devais résoudre son mystère et la clé se trouvait peut-être cachée à quelques kilomètres de là, dans une boîte à archives, placée dans un petit bureau logé au cœur de la vieille ville.

D’une main rageuse cette fois, j’appelai André.

Il décrocha au bout de quelques sonneries : je reconnus dans son « allô ? » sa voix un peu traînante et affable ; une bouffée d’affection m’étrangla. Il répéta « allô ? allô ? ».

Étouffée par l’émotion, je tentai d’articuler :

– Bonjour, André, c’est Clémence.

Au bout de la ligne le silence se fit. Je me présentai de nouveau.

– Clémence ! Ma chérie, c’est bien toi ? Que c’est bon de t’entendre ! Comment vas-tu ? Que deviens-tu ? Dis-moi, vite ! vite !

– Oh, André, si vous saviez comme je suis contente de vous entendre,

Je fondis en larmes.

– Qu’est-ce qu’il se passe, ma nine ? Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider, dis-moi ! s’affola-t-il

– André, venez me chercher s’il vous plaît.

Une vingtaine de minutes plus tard, je vis arriver comme une flèche la petite Fiat 500 des années 50 de mon beau-père. Il n’avait jamais possédé d’autre modèle : elle était parfaite pour circuler dans les ruelles étroites de la cité médiévale. Mais il n’avait jamais eu le sens des proportions, si bien qu’il avait accroché à peu près tous les murs qui menaient à sa maison et la petite voiture était toute cabossée. Je dus me recroqueviller pour prendre place sur le siège passager et, lorsque je pus enfin me tourner vers André, celui-ci me tendit les bras et m’étreignit si fort que j’eus la respiration coupée.

– Je suis tellement content de te voir, je suis tellement heureux de te retrouver ! répétait-il.

Cette effusion si sincère me bouleversa tant que je me mis à pleurer. Tout confus, André extirpa un vieux mouchoir de sa poche et se mit à me tapoter les joues dans un geste si maladroit que je passai des larmes au rire. Ah ! ce cher vieil André, je l’aimais tant ! Pourquoi m’étais-je privée si longtemps de son affection tendre et brouillonne ?

Lorsque le klaxon de la voiture derrière nous retentit furieusement, mon brave André se répandit en injures avant de démarrer en trombe ; c’était mon beau-père tout craché. Courtois et bienséant en toutes circonstances, sauf quand il était au volant : il se transformait alors, et pouvait devenir parfaitement ordurier.

Nous prîmes le chemin de la vieille ville, et comme avant, je fermai les yeux, serrant les fesses pour ne pas assister au rallye médiéval d’André qui raflait les angles des ruelles, renversait les poubelles, pestant contre la présence volontairement provocante des containers placés sur son passage. Enfin, il tira le frein à main sur la petite esplanade qui faisait office de place de parking pour la minuscule Fiat. Tout sourire, il ouvrit le portail et s’effaça pour me laisser entrer : « bienvenue chez toi » me glissa-t-il alors que je passais devant lui. Je reconnus tout, rien n’avait changé. La petite maison en pierres sagement rangée contre le mur d’enceinte du château médiéval, la pergola et sa glycine odorante, le palmier trônant au milieu de la pelouse. Et surtout l’impressionnante vue sur les toits de tuiles rouges qui descendaient vers la surface plane des Salins, la plaine du Gapeau, L’Ayguade, le port. Au loin, les Îles d’Or s’étalaient paresseusement dans la mer scintillante. M’arrachant à la contemplation de ce panorama, je fis quelques pas dans le jardin.

Tout au fond, à sa place habituelle, comme si elle n’avait pas bougé depuis ma dernière visite, je reconnus la silhouette de ma belle-mère, allongée sur sa chaise longue fétiche. Je courus vers elle, criant son prénom et, alors que je m’apprêtais à me jeter dans ses bras, je fus arrêtée par le regard foudroyant qu’elle me décocha. Complètement refroidie par cet accueil, je m’arrêtai net et approchai lentement :

– Bonjour, Daphné, je suis si contente de vous retrouver !

Sans sourire, elle me détailla des pieds à la tête, puis hautaine :

– Bonjour Madame, à qui ai-je l’honneur ?

Glacée, je perdis l’usage de la parole. Où était donc passée la Daphné douce et affectueuse que je connaissais ? Impatiente, elle répéta :

– Veuillez vous présenter s’il vous plaît, que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?

Avant que je ne puisse répondre, elle se leva brusquement et se mit à courir pieds nus sur la pelouse de façon complètement désordonnée en criant

– André ! Une voleuse est entrée ! Elle veut me tuer ! André ! Au secours !

Mon beau-père se précipita vers elle et voulut la saisir dans ses bras pour la rassurer, lui expliquant d’une voix calme :

– C’est la petite Clémence, tu ne te souviens pas ? La femme d’Abel.

Mais Daphné se débattait, hurlant de plus belle, me pointant du doigt :

– Tu ne vois pas qu’elle va nous assassiner ? C’est une folle, je le vois bien ! Va chercher le fusil, il faut l’abattre, puis nous l’enterrerons au fond du jardin !

Navré, André se tourna vers moi et me demanda de m’éloigner. Je refoulai mes larmes et pris la fuite, contournant la maison pour aller me réfugier sur la terrasse, à l’ombre du grand pin. André revint quelques minutes plus tard ; il avait couché Daphné après l’avoir tranquillisée.

– Pardonne-moi nine, j’aurais dû t’en parler, mais j’étais tellement tourneboulé de te revoir que ça ne m’est pas venu à l’esprit. Peut-être qu’au fond, j’espérais que toi, elle te reconnaîtrait. Elle a commencé à décliner quelques mois après la disparition d’Abel, puis c’est allé en empirant. On a fait les examens, le diagnostic est tombé : maladie d’Alzheimer à un stade avancé.

(…)

