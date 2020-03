Eleonor & Grey — Hugo Roman

Aujourd'hui, « Eleonor & Grey » de Brittainy c Cherry, paru le 12 mars 2020 aux Éditions Hugo Roman.

Stéphanie « I love books », contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Eleonor & Grey de Brittainy c Cherry, paru le 12 mars 2020 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

« Vous voyez ces quelques minutes, juste après avoir achevé la lecture d’un livre fascinant ? Ces instants où vous ne savez pas très bien que faire de vous-même ? Vous restez assis, les yeux fixés sur les derniers mots, sans savoir comment reprendre le cours de votre vie. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que je ne vais pas prendre de gants avec vous : j’ai A-DO-RÉ, c’est un coup de cœur, un livre magnifique. Vous allez avoir besoin d’une boîte de mouchoirs en lisant ce livre.

Parce que ce livre, c'est une histoire d'amour qui va de la perte à la reconstruction de votre cœur.

Parce qu'entre Eleonor et Grey, c'est une histoire déchirante. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cette lecture vous affectera à bien des égards. Cette histoire est remplie de moments importants, émotionnellement parlant.

. Et je n’ai aucun doute sur le fait que cette lecture vous affectera à bien des égards. Cette histoire est remplie de moments importants, émotionnellement parlant. Parce que l’autrice, par sa plume, sait accompagner ses personnages dans des moments plus que difficiles, nous rendant cette lecture particulièrement poignante. Le récit est beau, émouvant et touchant. C’est un livre qui me restera à l’esprit pendant un certain temps et je compte déjà le relire.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Eleonor et Greyson, se rencontrent au lycée, tombent amoureux, et deviennent uniques l’un pour l’autre, jusqu’à ce que la vie et son lot de malheurs les séparent. Dix ans plus tard, Eleonor accepte un boulot de nounou. Comment aurait-elle pu imaginer, qu’elle devrait s’occuper des enfants de Greyson ?

Les personnages. Eleanor est une fille douce, gentille et avec un grand cœur. Elle m’a beaucoup touché. J’ai adoré la compréhension et l’amour inconditionnel qu’Eleanor avait pour Grey et ses filles. Grey est merveilleux, j’ai aimé le découvrir adolescent et encore plus adulte. Il est si touchant.

Les lieux. Illinois et Floride.

L’époque. De nos jours.

L’auteur. Autrice habituée des listes de Best-sellers du New York Times, Brittainy c Cherry collabore à l’écriture de scénario, joue la comédie, et danse. Elle vit à Milwaukee, dans le Wisconsin, avec sa famille.

Ce livre a été lu avec joie et tendresse.

