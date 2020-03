Greta Change le Monde — Sarbacane

Aujourd'hui, « Greta Change le Monde » de Gabriella Cinque, paru le 4 mars 2020 aux Éditions Sarbacane.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Greta Change le Monde de Gabriella Cinque, paru le 4 mars 2020 aux Éditions Sarbacane.

Sa citation préférée :

« On n’est jamais trop petit pour faire la différence. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que Greta Thunberg est une figure incontournable de la lutte pour l’écologie et que son jeune âge combiné à sa pugnacité en font un très bel exemple pour les enfants. Gabriella Cinque nous présente ici la jeune femme, ses prises de conscience, et son combat commencé très jeune.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Avant de s’adresser aux dirigeants du monde, Greta Thunberg a d’abord été une enfant… Son parcours est raconté ici au plus près du ressenti, grâce à une approche illustrée sensible qui parlera aux plus jeunes. Car, comme l’a montré Greta, on n’est jamais trop petit pour faire une différence.

Les personnages. Greta Thunberg est une militante écologiste suédoise qui, à l’âge de 15 ans, a protesté contre l’inaction face au changement climatique devant le parlement suédois.

Les lieux. En Suède.

L’époque. De la petite enfance de Greta jusqu’à aujourd’hui.

L’auteur. Gabrielle Cinque est une autrice et artiste italienne qui publie ici son premier album en France. Vamille est dessinatrice en bande dessinée lauréate de plusieurs récompenses, notamment le prix Töpffer de la Jeune bande dessinée à Genève en 2016. Greta Change le Monde est son premier album jeunesse.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

