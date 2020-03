Vice-Vers'Âmes — MR Editions

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « Vice-Vers'Âmes » de Muriel Rawolle, paru en novembre 2018 aux Éditions MR Editions.

Marceline Bodier, auteure et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Vice-Vers’Âmes de Muriel Rawolle, paru le 2 novembre 2018 chez MR Editions.

Sa citation préférée :

Comprenant qu’il est trop tard pour me reprendre, je décide de crever l’abcès à la place de Clémence, laquelle, à la lecture de son journal, aurait été bien incapable de jouer cartes sur table. Sans m’appesantir sur le fait que je n’en ai jamais été capable avec mon propre père, je me lance…

Pourquoi ce livre ?

Parce que découvrir une pépite auto-éditée il y a deux ans mais (encore) inconnue est forcément exaltant. Vice-Vers’Âmes était le cinquième roman que Muriel Rawolle écrivait, mais le premier qu’elle osait montrer, parce que son entourage élargi l’avait convaincue qu’il n’était pas possible de le garder pour elle. Elle a bien fait : un jury de prix littéraire régional l’a remarquée, lui a décerné son prix, la presse régionale en a parlé, puis son nom a commencé à circuler sur les réseaux sociaux… un bel exemple d’ascension littéraire par les lecteurs, qui continue avec cette chronique !

mais (encore) inconnue est forcément exaltant. Vice-Vers’Âmes était le cinquième roman que Muriel Rawolle écrivait, mais le premier qu’elle osait montrer, parce que son entourage élargi l’avait convaincue qu’il n’était pas possible de le garder pour elle. Elle a bien fait : un jury de prix littéraire régional l’a remarquée, lui a décerné son prix, la presse régionale en a parlé, puis son nom a commencé à circuler sur les réseaux sociaux… un bel exemple d’ascension littéraire par les lecteurs, qui continue avec cette chronique ! Parce que le pitch fait saliver, et que l’auteure en tire fantastiquement parti : Samuel (la vingtaine en 2017), et Clémence (la vingtaine en 1851), se retrouvent dans le corps l’un de l’autre, à la faveur d’une tentative de suicide pour elle et d’un coma après la prise d’un comprimé d’ecstasy pour lui. Chacun sait qu’il n’est pas la personne dont les autres reconnaissent l’apparence, mais chacun se rend compte qu’il va devoir faire preuve d’inventivité pour survivre dans le corps de l’autre sans être taxé de fou, et pour retourner dans son propre corps et sa propre époque. C’est parti !

en tire fantastiquement parti : Samuel (la vingtaine en 2017), et Clémence (la vingtaine en 1851), se retrouvent dans le corps l’un de l’autre, à la faveur d’une tentative de suicide pour elle et d’un coma après la prise d’un comprimé d’ecstasy pour lui. Chacun sait qu’il n’est pas la personne dont les autres reconnaissent l’apparence, mais chacun se rend compte qu’il va devoir faire preuve d’inventivité pour survivre dans le corps de l’autre sans être taxé de fou, et pour retourner dans son propre corps et sa propre époque. C’est parti ! Parce que le livre fait doublement penser à La prisonnière du temps de Kate Morton, excusez du peu : il rend asocial, car on ne peut pas le lâcher ; il a des aspects imaginaires, mais les lecteurs très rationnels, comme moi, peuvent comprendre ces aspects comme un procédé narratif et avoir, en outre, une lecture symbolique du livre… ou ils peuvent ne même pas y penser, tant le livre est prenant. Vice-Vers’Âmes est avant tout un livre dont on dévore l’histoire et qui procure un formidable après-midi d’évasion.

de Kate Morton, excusez du peu : il rend asocial, car on ne peut pas le lâcher ; il a des aspects imaginaires, mais les lecteurs très rationnels, comme moi, peuvent comprendre ces aspects comme un procédé narratif et avoir, en outre, une lecture symbolique du livre… ou ils peuvent ne même pas y penser, tant le livre est prenant. Vice-Vers’Âmes est avant tout un livre dont on dévore l’histoire et qui procure un formidable après-midi d’évasion. Parce qu’on a beau être très rationnel, comment refuser un voyage dans le temps quand celui-ci titille à la fois notre côté « voyageur imprudent » à la Barjavel (avec la réflexion sur les possibilités de changer le cours de l’Histoire) et notre côté Visiteurs à la Godefroy et Jacquouille (avec cette jouissance qu’il y a à exercer le superpouvoir de défier les étroites limites d’une vie humaine). Clash des époques, clash des valeurs… on rencontre Victor Hugo et Jules Verne, et on dit leurs quatre vérités à des personnages dont l’époque moderne nous a appris à nous méfier. Jubilatoire !

un voyage dans le temps quand celui-ci titille à la fois notre côté « voyageur imprudent » à la Barjavel (avec la réflexion sur les possibilités de changer le cours de l’Histoire) et notre côté Visiteurs à la Godefroy et Jacquouille (avec cette jouissance qu’il y a à exercer le superpouvoir de défier les étroites limites d’une vie humaine). Clash des époques, clash des valeurs… on rencontre Victor Hugo et Jules Verne, et on dit leurs quatre vérités à des personnages dont l’époque moderne nous a appris à nous méfier. Jubilatoire ! Parce que le livre n’est pas juste divertissant : il est aussi marquant, car il peut faire l’objet d’une lecture symbolique dont on ressent les effets même sans les décoder. Un peu à la manière des contes dont on ressent le sortilège, mais qu’on ne décode qu’en lisant Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées). Or, l’idée sous-jacente de Vice-Vers’Ames est universelle : devenir adulte, c’est tuer l’enfant qu’on était pour devenir un autre. C’est tout simple, c’est l’affaire d’une vie… et c’est ce passage qu’on franchit une nouvelle fois en lisant ce livre. Vous aussi, refaites le voyage !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Qui n’a jamais rêvé de voyager dans le temps ? De savoir ce que c’est qu’être du sexe opposé ? De tester la vie d’un autre ? Samuel et Clémence, peut-être : trop de fêtes pour l’un, trop de désespoir pour l’autre. Et pourtant, ils vont devoir vivre cette expérience… et nous avec eux !

Les personnages. Le livre démarre très fort au cœur de la vie d’un jeune contemporain au vocabulaire et aux idées terriblement machos, continue tout aussi fort au cœur de la vie d’une jeune fille affublée du syndrome de Gilles de la Tourette et qui risque le couvent… on sait qu’on ne va pas pouvoir les lâcher !

Les lieux. Paris et Nantes. Oh zut, vous connaissez déjà… oui mais attendez, ne partez pas ! Et le Paris des bals et des grands couturiers d’autrefois ? Et le Nantes des cafés et des soirées étudiantes ? Et… ceux des chamanes et des couloirs du temps ? C’est dans tous ces lieux que vous allez voyager…

L’époque. En octobre 1851, et en octobre 2017. En même temps. Et vice-versa.

L’auteur. Muriel Rawolle a écrit quatre livres sans les publier, puis Vice-Vers’Âmes, qui a un statut spécial : c’est « un cadeau de ses anges gardiens », a-t-elle confié au site déjàlu.fr qui organise en ce début mars 2020 un concours pour faire gagner ses livres. Celle qui se définit comme « un peu sorcière » ajoute dans la même interview qu'« entendre le président du prix vosgien de la plume de Vair parler d’une lecture originale et jubilatoire a été un peu comme une libération, car j’avais un gros souci avec cette fameuse légitimité de l’auto-édité. »

Ce livre a été lu avec le regret de devoir quitter Samuel et Clémence après avoir tout traversé à leurs côtés…

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici